【狂灌飲品】3人打邊爐放題疑為回本　狂灌逾60支飲品食窮老闆【附含糖飲品危害】

▲ 內地山西有3名少年吃邊爐放題時疑似為了回本，狂灌超過60支飲品。

不少朋友外出聚會時會選擇放題，既有多種選擇，又能滿足不同的食量需求。不過內地山西近日發生一件離奇事件，3名少年到一間自助火鍋店用餐，期間疑似為了回本，居然喝了60多瓶飲料，甚至到了令老闆賠本的地步。

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綜合《西部決策》、《看看新聞KNEWS》等內地媒體報道，3名涉事少年於周五（20日）到山西呂梁的一間自助火鍋餐廳用膳，期間每人支付了30元人民幣的餐費（約港幣32元），加上10元的鍋底（約港幣11元），總共花費了100元（約港幣107元）。

不過，3名少年疑似為了不讓自己虧錢，不斷拿飲品來喝，一共喝掉了超過60瓶飲品，整張桌子上都放滿了瓶子，就連老闆也嘆為觀止。

火鍋店老闆事後表示，餐廳內供應的飲品全部都是有品牌的，而經過計算後他確認這筆交易確實虧了本，大約損失了200元人民幣（約港幣214元）。不過他就表示，既然已經開門做生意，也不會害怕遇到這種情況，只要客人喝完別浪費就可以。

攝取高糖食物或令身體過重、影響皮膚

雖然用餐想回本情有可原，但攝取過多含糖飲品對健康並無益處。註冊營養師楊盈希（Hayley）曾接受TOPick訪問時指，攝取過多糖份或令身體過重及肥胖，而肥胖是很多慢性疾病的風險因素，例如二型糖尿病及心血管疾病。

此外，攝取過多糖份也會影響皮膚。Hayley解釋攝取糖分高的食物會刺激雄性荷爾蒙，因而令油脂分泌增加，使較容易引發暗瘡。

糖分有機會與身體內的蛋白質結合（例如骨膠原） 形成糖化終產物advanced glycation end products （AGEs），加速皮膚老化和減少皮膚彈性。Hayley建議飲用高糖飲品時應減少當日其他糖分攝取，例如從來零食或其他高糖飲品，取得平衡。

而根據食安中心資料，衞生組織(WHO) 及聯合國糧食及農業組織(FAO) 認為大量飲用含糖飲品可能導致體重增加。另外，很多研究亦顯示飲用含糖飲品會增加兒童肥胖的機會。超重及肥胖會增加患上心血管病、二型糖尿病及某些癌症的風險。一項研究指出，每天飲用一至兩罐含糖飲品的人士患上二型糖尿病的風險比沒有飲用或很少飲用（每月少於一罐）含糖飲品的人士高百分之二十六。

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責任編輯：羅嘉欣