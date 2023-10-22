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【旅行資訊】大灣區航空飛台北來回380元　快閃優惠最後兩日

社會 23:45 2023/10/22

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（大灣區航空圖片）

大灣區航空正推出限時優惠，優惠期至周一至周二（23日、24日），搶購來回380元的台北機票。

優惠機票數量有限，訂位查詢按此

  • 購買日期：2023年10月20日–2023年10月24日
  • 出發日期：2023年10月23日–2023年12月31日
  • 不適用日期：2023年12月22日 –2023年12月25日

以上優惠須受細則及條款限制。此優惠僅適用於「好想飛」票價，並不包括行李託運。可自行攜帶手提行李上機，額外行李需另外付費。此優惠票價不包括燃油附加費和有關税款。旅程必須從香港出發，出票時乘客須確定來回程機票的航班、日期和時間。停留日數最少停留 0 天，最多停留 7 天。票價僅適用於所示的航班／日期。不可退款、不可更改航線，也不可轉讓。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：陳梓蔚

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