【旅行資訊】大灣區航空飛台北來回380元　快閃優惠最後兩日

▲ （大灣區航空圖片）

大灣區航空正推出限時優惠，優惠期至周一至周二（23日、24日），搶購來回380元的台北機票。

優惠機票數量有限，訂位查詢按此：

購買日期：2023年10月20日–2023年10月24日

出發日期：2023年10月23日–2023年12月31日

不適用日期：2023年12月22日 –2023年12月25日

以上優惠須受細則及條款限制。此優惠僅適用於「好想飛」票價，並不包括行李託運。可自行攜帶手提行李上機，額外行李需另外付費。此優惠票價不包括燃油附加費和有關税款。旅程必須從香港出發，出票時乘客須確定來回程機票的航班、日期和時間。停留日數最少停留 0 天，最多停留 7 天。票價僅適用於所示的航班／日期。不可退款、不可更改航線，也不可轉讓。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚