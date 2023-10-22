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【慈善活動】「齊步上怡廈」疫後首復辦　籌得500萬元推動精神健康

社會 17:28 2023/10/22

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

團體接力賽參加者出發並展開跨越947級樓梯的「齊步上怡廈」比賽。（怡和集團圖片）

怡和集團旗下註冊慈善組織「思健」今日（22日）舉辦「齊步上怡廈」實體賽，是疫情後首次舉行，逾300名跑手以團隊和個人比賽形式攀登947級樓梯，到達樓高49層的怡和大廈頂樓，為推動精神健康籌得破紀錄的500萬港元善款。

「思健」主席兼 DFI 零售集團總裁黃曦嵐表示，今年「齊步上怡廈」以「與心同行」為主題，致力提高大眾對加強精神健康的認識，保持精神健康。集團期望與社會各界共同努力，打造一個兼容並包的社會，消除對精神病人的偏見。」

在今天的實體賽前，「思健」已於9月13至26日舉辦虛擬賽，於來自DFI零售集團旗下7-Eleven便利店團隊的陳永聰，以67.4萬步登上榜首，其步數相當於711幢怡和大廈的總階梯數。

今年合共有28名個人跑手以及65隊隊伍參加「齊步上怡廈」實體賽。 這些隊伍分別來自怡和集團旗下公司及作為鑽石贊助商的商業夥伴。

為了進一步援助社會上有需要的人士，怡和以1.6萬個食物罐頭組成世界上最大型的馬賽克作品，並在即日起至10月27日在交易廣場圓形大廳展出。展覽結束後，怡和將把這些食物罐頭捐贈予不同受助人士。

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記者：陳梓蔚

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