【多孩家庭】42歲高齡母突懷第4胎　讀大學女兒疑因這個原因極力反對

▲ 20歲大女極力反對媽媽生第4胎。（iStock圖片）

生育孩子對家庭是重大決定，除了父母自己本身，亦應考慮現有子女的意願。台灣有42歲媽媽突然懷上第4胎，然而20歲大女卻極力反對，媽媽不知如何安撫對方，有網民卻道出一個可能關鍵，大女或許擔心以後照顧妹妹會變成她的責任。

有台灣網民在網上討論區發文指，其親戚是一位42歲的3孩媽媽，三名子女分別是20歲的大女、17歲二仔及11歲三女。她在今年懷上第4胎，目前已懷孕超過6個月，由於很早生了第一胎，高齡生育的風險較低，三女十分期待妹妹的出生，二仔沒有意見，惟大女卻極力反對，擔心媽媽年紀大有危險，甚至因而情緒崩潰。

（跟大女）解釋完報告與建議，（她）就崩潰了，後來也沒說其他原因，反正就是不希望有這小妹妹就對了。

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為事主網上求救的網民表示，事主家境普通，大女就讀大學，平日有做兼職，二仔升大學後，他們都應該不在家，屆時家裡只剩夫婦、三女和腹中的細女，只是目前不知如何安撫大女。

網民紛紛出謀獻策，有人認為應向女兒問出真正的原因，有人覺得大女只是單純討厭小孩，又或多了一個新家人會感到更疏離。另有人問，父母之前是否經常要求大女幫忙照顧弟妹，或許大女感到壓力，「可能10年後原本只要照顧父母，現在多個小孩，心裡不平衡」。

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責任編輯︰王明芳