【單車節】新地贊助青年及基層家庭參加單車節　同心村居民：感覺輕鬆體驗獨特

▲ 羅太及女兒（右）和劉太及兒子（左）參加新地單車節的「家庭單車樂」活動。（新地圖片）

今年新地贊助50名青年及基層家庭參加單車節，其中在剛舉行的「家庭單車樂」活動中，贊助11個來自過渡性房屋項「同心村」的家庭參加，希望透過在尖沙咀踩單車的難得機會，促進親子關係，並宣揚單車運動。

全職家庭主婦羅太，與丈夫及兩名女兒於2022年7月入住同心村。羅太指，經常參與村內活動，並擔任村內義工，她透露平時都有踩單車買餸，但今次首次於公路踩單車，感覺很舒服、很輕鬆，不如平日般心情緊張。她感謝同心村社工安排是次單車活動，他相信女兒亦會回校跟老師及同學分享今日獨特的單車體驗。她的女兒亦表示很開心。

來自單親家庭的劉太，在去年5月與兒子入住同心村，母子入住同心村前經常搬遷到不同地方居住，入住後生活環境穩定，兒子有參加課餘託管及村內活動，今日母子二人首次參加新地單車節，覺得在尖東海傍踩單車很舒適，體驗與在單車徑完全不同，又可增加親子關係，未來期望有更多同類的大型盛事活動可參加。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚