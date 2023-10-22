【運動發展】馬會為亞運健兒舉辦支票頒授儀式　劍擊隊16人共獲450萬

▲ 香港特別行政區政府政務司司長陳國基（前排右8）、馬會主席利子厚 (前排右7)、馬會行政總裁應家柏 (前排右9)、 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆 (前排右6)，香港體育學院主席鄧竟成 (前排右10)，連同一眾杭州亞運得獎運動員，在「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒授儀式上合照。（馬會圖片）

香港賽馬會今天（22日）於沙田馬場舉行「中國香港亞運獎牌運動員賽馬日」，同場進行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒授儀式，發放3,250萬港元獎金，表揚中國香港代表隊在杭州亞運會刷新紀錄，勇奪53個獎牌的驕人成績。來自18個體育項目逾80名得獎運動員、政府官員及體育總會代表齊集沙田馬場，共慶凱旋、同賀運動員夢想成真。

主禮嘉賓、香港特別行政區政府政務司司長陳國基致辭時表示，中國香港代表團在杭州亞運會表現出色，相信香港廣大市民都引以自豪，而他們在今屆亞運會能派出歷來陣容最龐大的隊伍參賽，並突破歷屆獎牌數目，正正體現特區政府推行的體育政策方向正確，成效有目共睹。

香港馬會主席利子厚感謝運動員在比賽中全力以赴，充分展現「我做得到」的拼搏精神，激勵人心，更為香港帶來正能量。他表示，馬會透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，鼓勵一眾運動員再接再厲，爭取佳績。

勇奪九面獎牌的劍擊項目共有16位運動員獲得共450萬港元現金獎勵，當中為劍擊隊奪得歷史首面亞運金牌的劍擊運動員張家朗表示，很高興能與隊友一起取得獎牌和獎勵，這份喜悅實在難以形容。感謝馬會的支持，對運動員來說是一個很大的鼓勵。

賽艇項目五位運動員亦獲得325萬港元獎勵，賽艇運動員林新棟及王瑋駿奪得男子雙人單槳無舵艇金牌，他們分享道，他們付出了很多努力準備這次亞運會。為中國香港代表隊取得這次亞運會的第一金，實在令人十分興奮，見證所付出的努力得到回報，希望將來繼續為港爭光。

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記者：陳梓蔚