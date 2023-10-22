  • 26°C
香港時間 : 20231022日 (週日) 17:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【運動發展】馬會為亞運健兒舉辦支票頒授儀式　劍擊隊16人共獲450萬

社會 17:40 2023/10/22

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

香港特別行政區政府政務司司長陳國基（前排右8）、馬會主席利子厚 (前排右7)、馬會行政總裁應家柏 (前排右9)、 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆 (前排右6)，香港體育學院主席鄧竟成 (前排右10)，連同一眾杭州亞運得獎運動員，在「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒授儀式上合照。（馬會圖片）

香港賽馬會今天（22日）於沙田馬場舉行「中國香港亞運獎牌運動員賽馬日」，同場進行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒授儀式，發放3,250萬港元獎金，表揚中國香港代表隊在杭州亞運會刷新紀錄，勇奪53個獎牌的驕人成績。來自18個體育項目逾80名得獎運動員、政府官員及體育總會代表齊集沙田馬場，共慶凱旋、同賀運動員夢想成真。

主禮嘉賓、香港特別行政區政府政務司司長陳國基致辭時表示，中國香港代表團在杭州亞運會表現出色，相信香港廣大市民都引以自豪，而他們在今屆亞運會能派出歷來陣容最龐大的隊伍參賽，並突破歷屆獎牌數目，正正體現特區政府推行的體育政策方向正確，成效有目共睹。

香港馬會主席利子厚感謝運動員在比賽中全力以赴，充分展現「我做得到」的拼搏精神，激勵人心，更為香港帶來正能量。他表示，馬會透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，鼓勵一眾運動員再接再厲，爭取佳績。

勇奪九面獎牌的劍擊項目共有16位運動員獲得共450萬港元現金獎勵，當中為劍擊隊奪得歷史首面亞運金牌的劍擊運動員張家朗表示，很高興能與隊友一起取得獎牌和獎勵，這份喜悅實在難以形容。感謝馬會的支持，對運動員來說是一個很大的鼓勵。

賽艇項目五位運動員亦獲得325萬港元獎勵，賽艇運動員林新棟及王瑋駿奪得男子雙人單槳無舵艇金牌，他們分享道，他們付出了很多努力準備這次亞運會。為中國香港代表隊取得這次亞運會的第一金，實在令人十分興奮，見證所付出的努力得到回報，希望將來繼續為港爭光。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：陳梓蔚

相關文章

【杭州亞運】馬術盛裝舞步賽蕭頴瑩為港隊添一面銀牌　馬會主席：衷心祝賀
17:24 2023/09/28
【杭州亞運】馬術盛裝舞步賽蕭頴瑩為港隊添一面銀牌　馬會主席：衷心祝賀
【杭州亞運】馬會派出獎金突破2,600萬元　何詩蓓個人獨取300萬元
18:23 2023/10/02
【杭州亞運】馬會派出獎金突破2,600萬元　何詩蓓個人獨取300萬元
【杭州亞運】馬會周六下午3時起免費開放跑馬地馬場　直播港足銅牌戰
16:20 2023/10/05
【杭州亞運】馬會周六下午3時起免費開放跑馬地馬場　直播港足銅牌戰

你可能感興趣

【杭州亞運】馬術盛裝舞步賽蕭頴瑩為港隊添一面銀牌　馬會主席：衷心祝賀
17:24 2023/09/28
【杭州亞運】馬術盛裝舞步賽蕭頴瑩為港隊添一面銀牌　馬會主席：衷心祝賀
【杭州亞運】馬會派出獎金突破2,600萬元　何詩蓓個人獨取300萬元
18:23 2023/10/02
【杭州亞運】馬會派出獎金突破2,600萬元　何詩蓓個人獨取300萬元
【杭州亞運】馬會周六下午3時起免費開放跑馬地馬場　直播港足銅牌戰
16:20 2023/10/05
【杭州亞運】馬會周六下午3時起免費開放跑馬地馬場　直播港足銅牌戰
亞運會 賽馬 運動 運動員 利子厚 劍擊 張家朗 正能量

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月22日 時間16:05）
【小一面試】現場直擊保良局陳守仁首輪面試　考核內容率先公開考配對+畫畫著重創意
【小一面試】現場直擊保良局陳守仁首輪面試　考核內容率先公開考配對+畫畫著重創意