【學校動態】基協中學60周年校慶辦小學生潛能賽　藝人校友感激母校啟發助踏演藝之路

▲ 中華基督教會基協中學舉辦「全港小學生潛能挑戰賽」。（學校提供）

中華基督教會基協中學創校60周年鑽禧校慶，特別舉辦了「全港小學生潛能挑戰賽」，鼓勵小朋友建立自信及體驗成功感，該比賽吸引了130多名來自11間小學的學生參加，並邀請藝人校友王建東為特別嘉賓。

基協中學校長羅裕安表示，教育不應以單一把尺衡量一個人的人生，即使學生沒有得到獎項或成績一般，也不等如這孩子較差，最重要是助他們建立自信及體驗成功，故該校舉辦潛能挑戰賽，希望讓孩子得到成功經驗。

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這次比賽分為智育、體藝兩大類別，比賽項目包括有不同的數學、科學及地理遊戲，亦有STEAM的「放水遊戲」，參加者需在有限時間內透過紙作為建造結構的材料承重放水。是次比賽只供小四至小六的高小學生參加，每間學校不限參加人數，獲獎的學生均可獲獎座及證書。

▲ 師生高舉獎盃表示興奮及開心。（學校提供）

活動設新興體育運動，在專業教練指導下，讓家長及學生即場試玩軟式曲棍球、巧固球、芬蘭木柱、地壺球等。羅校長認為，體育能鍛鍊身體，培養意志及從中學習團隊精神，近年出現了不少新興體育項目，特點對參與者要求不會太高，也結合科技元素，適合任何年齡人士參加。

羅校長說，許多學生獲得卓越成績，容易被重視，但有許多學生也有不同潛能，往往因非考首名而被忽略，「孩子是需要被肯定，亦需要等候，他們未必一定如成人所預期的行程般，但我們要信任他們，讓他們成長及發揮潛能。」

基協中學副校長黃煥輝說，該比賽是希望學生可以體驗成功感覺，從而建立自信及肯定自己。「我們相信人有不同潛能、多元智能的教育理念，學術表現只是學生全人發展的其中一個表現。學生成長步伐人人不同，也不需要介意是否贏在起跑線。」

參加這次比賽的小學生表現雀躍，聖公會基德小學小六梁凱欣坦言，「在比賽中無想過成功，但最後成功，所以好有滿足感。」她希望將來入讀中學時可以有更多活動及服務學校。獻主會溥仁小學校小五陳洛然、蘇雅倩均在比賽中獲獎，陳洛然坦言自己平時在學校很少獲獎，但今次能在比賽中獲獎，感到很開心。

▲ 藝人黃建東（中）是基協中學畢業生，他這次回校更與當年的恩師鄭以歷老師（右）相聚。左為羅裕安校長。（學校提供）

校友黃建東回母校分享

今年為中華基督教會基協中學創校60周年鑽禧校慶，過去多年教育出許多學生成材，當中有不少畢業生均投身演藝界，包括藝人潘燦良、黃宗澤、黃建東、導演鄭保瑞、陳十三等。

黃建東以基協校友身份，回校擔任頒獎嘉賓，他更分享在基協就讀預科兩年，首次參加校內的戲劇比賽，扮演歌手蔡楓華唱英文版的《絕對空虛》，竟獲得最佳演員獎，啟動他踏上演藝之路，中學畢業後毅然到美國讀戲劇，並獲鄭以歷老師寫推薦信。

他表示，這段經歷讓他知道只要不斷嘗試，總會找到自己的興趣和目標。他又鼓勵學生參加不同的比賽，可以認識到自己的水平，從而積極裝備自己，繼續進步。

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責任編輯︰王明芳