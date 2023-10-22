MIRROR成員︱姜濤突然稱「有女朋友」　表示：不想隱瞞了

▲ MIRROR萬人迷姜濤突然表示「有女朋友了」。

MIRROR成員姜濤雖然是萬人迷，可是卻是個從未拍過拖的「A0」。儘管姜濤曾與御用髮型師Lydia傳出緋聞，甚至有指二人玩地下情，不過他否認此事。

在今日（10 月22日）近下午5時半，他在個人IG連出兩個story，分別寫：「不想隱瞞了」、「沒錯 我有女朋友了」不過大家覺得姜濤是開玩笑。

事實他隔了約15分鐘後，再在IG以story上載與一個可愛小妹妹的合照，再另寫道：「謝謝大家的祝福」分明在搞笑。

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其實姜濤早前接受鄭裕玲（Do姐）的個人YouTube頻道「The Do Show」專訪，一向恨生女的他表示計劃約30歲結婚，同時坦白入行5年以來，有遇過令他心動對象，坦言：「話冇（心動）就假嘅，一定有。」

不過姜濤無奈表示：「依家如果開始一段戀情，都會知道畀對方好多壓力，喺呢個環境之下，所以其實未必開心嘅，講真，我拍拖可以去邊呀？冇可能喺香港，都出唔到街，相對依家唔考慮呢啲嘢。」

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