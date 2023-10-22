  • 25°C
香港時間 : 20231022日 (週日) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐︱馮盈盈學生look獲正評　FYY返校園進修盡甩MK味【多圖】

娛樂 18:34 2023/10/22

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

馮盈盈學生look獲正評。

現年29歲港姐冠軍馮盈盈雖然被指「MK港姐」，但其實十分好學，在2016年已從港大食物及營養學系畢業的她，早前重返校園，在母校香港大學修讀食品產業管理市場營銷碩士課程。

馮盈盈不是完全退出娛樂圈，而是邊進修邊發展事業，她最近完成《逆天奇案2》拍攝，現在已要準備台慶司儀的工作。

在昨晚（10月21日），她到電視城為《思家大戰》錄影透露快將畢業，並打算繼續進修，但被問會否考取營養師執照稱，因為這是長遠計劃，而且要在醫院實習一年，暫時未有這個時間。

【香港小姐】馮盈盈晒男友視角相惹網民關注　FYY以5字親回感情狀況

點擊圖片放大
+8
+7

馮盈盈學生look賣萌

雖然事業與學業兩忙，近期馮盈盈外形更fit而且容光煥發，她指可能因為現在讀營養學較注意飲食，加上勤做運動所以纖瘦了，更透露現時腰圍已重回參選港姐時的21吋半。

事實近日馮盈盈狀態大勇，早前出席港姐競選穿大露背裝搶盡鏡頭。

而日前，她在個人社交平台分享到主題樂園玩哈佬喂活動的照片，她身穿校服並綁蝴蝶結，表示：「20231020校鐘響起，係時候返學啦！我喺學校等你」盈盈中學生look零無違和感。

當中一張相片，馮盈盈騷出白滑長腿兼伸脷賣萌可愛到爆，網民紛紛留言大讚：「好青春呀學生妹」、「未見過咁令既（靚嘅）女學生」、「Fyy世一」、「文字都不能夠形容你的美麗。」等正評。

點擊圖片放大
+5
+4

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐】馮盈盈身形暴瘦引關注　發文親解真相證超健康
13:03 2023/08/10
【香港小姐】馮盈盈身形暴瘦引關注　發文親解真相證超健康
香港小姐丨Juliana孖Michelle晒身材互拍留影　郭珮文+潘明璇夜遊中環邊食邊擺甫士【多圖】
18:49 2023/10/21
香港小姐丨Juliana孖Michelle晒身材互拍留影　郭珮文+潘明璇夜遊中環邊食邊擺甫士【多圖】
【東張女神】何沛珈天生麗質無懼素顏示人　勤做運動打造好身材【多圖】
16:51 2023/10/04
【東張女神】何沛珈天生麗質無懼素顏示人　勤做運動打造好身材【多圖】
【開心速遞】李芷晴「離家」北上開工　女神內地拍劇不斷被約岀街【多圖】
18:30 2023/10/15
【開心速遞】李芷晴「離家」北上開工　女神內地拍劇不斷被約岀街【多圖】
【香港小姐】黃嘉雯捉緊夏天尾巴派福利　Carmaney泳裝上陣晒完美Body【多圖】
18:39 2023/10/12
【香港小姐】黃嘉雯捉緊夏天尾巴派福利　Carmaney泳裝上陣晒完美Body【多圖】

你可能感興趣

【香港小姐】馮盈盈身形暴瘦引關注　發文親解真相證超健康
13:03 2023/08/10
【香港小姐】馮盈盈身形暴瘦引關注　發文親解真相證超健康
香港小姐丨Juliana孖Michelle晒身材互拍留影　郭珮文+潘明璇夜遊中環邊食邊擺甫士【多圖】
18:49 2023/10/21
香港小姐丨Juliana孖Michelle晒身材互拍留影　郭珮文+潘明璇夜遊中環邊食邊擺甫士【多圖】
【東張女神】何沛珈天生麗質無懼素顏示人　勤做運動打造好身材【多圖】
16:51 2023/10/04
【東張女神】何沛珈天生麗質無懼素顏示人　勤做運動打造好身材【多圖】
馮盈盈 娛樂人物職業 演員 香港小姐 逆天奇案 思家大戰 電視劇 綜藝節目 香港大學 TVB

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月22日 時間16:05）
【六合彩】頭獎達3,200萬　即睇幸運兒係咪你
【六合彩】頭獎達3,200萬　即睇幸運兒係咪你