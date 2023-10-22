香港小姐︱馮盈盈學生look獲正評　FYY返校園進修盡甩MK味【多圖】

▲ 馮盈盈學生look獲正評。

現年29歲港姐冠軍馮盈盈雖然被指「MK港姐」，但其實十分好學，在2016年已從港大食物及營養學系畢業的她，早前重返校園，在母校香港大學修讀食品產業管理市場營銷碩士課程。

馮盈盈不是完全退出娛樂圈，而是邊進修邊發展事業，她最近完成《逆天奇案2》拍攝，現在已要準備台慶司儀的工作。

在昨晚（10月21日），她到電視城為《思家大戰》錄影透露快將畢業，並打算繼續進修，但被問會否考取營養師執照稱，因為這是長遠計劃，而且要在醫院實習一年，暫時未有這個時間。

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馮盈盈學生look賣萌

雖然事業與學業兩忙，近期馮盈盈外形更fit而且容光煥發，她指可能因為現在讀營養學較注意飲食，加上勤做運動所以纖瘦了，更透露現時腰圍已重回參選港姐時的21吋半。

事實近日馮盈盈狀態大勇，早前出席港姐競選穿大露背裝搶盡鏡頭。

而日前，她在個人社交平台分享到主題樂園玩哈佬喂活動的照片，她身穿校服並綁蝴蝶結，表示：「20231020校鐘響起，係時候返學啦！我喺學校等你」盈盈中學生look零無違和感。

當中一張相片，馮盈盈騷出白滑長腿兼伸脷賣萌可愛到爆，網民紛紛留言大讚：「好青春呀學生妹」、「未見過咁令既（靚嘅）女學生」、「Fyy世一」、「文字都不能夠形容你的美麗。」等正評。

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