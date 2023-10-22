思家大戰x香港人在北京︱黎諾懿撩開高海寧內心世界　吳若希一句嚇窒思捷

▲ 《思家大戰》

由李思捷主持及監製的TVB遊戲節目《思家大戰》為配合下月台慶，由今集開始將邀請台慶劇集主要演員、及台慶綜藝節目主持及嘉賓參與錄影。

今晚（10月22日）播出一集，有吳若希（Jinny）率領的「香港人在北京」隊，成員包括吳業坤、蔡潔、傅嘉莉和陳星妤，對戰黎諾懿率領的「隨懿李請客」隊，成員包括高海寧、劉穎鏇、李家鼎和「一蚊Joe」游茛維。

▲ 「隨懿李請客」隊

高海寧搞笑搲撈

「隨懿李請客」隊由台慶綜藝節目《隨懿深度行》、《請客必食18道菜》及《思家大戰》核心成員組成，《隨懿》代表除有主持黎諾懿，還有兩位靚女嘉賓高海寧及劉穎鏇。諾懿介紹節目時Hard Sell謂：「我會同高海寧、李佳芯、黃翠如同埋劉穎鏇一齊去馬來西亞玩，佢哋會將心靈上嘅嘢交晒出嚟！」

高海寧聞言先是大笠高帽：「睇吓我個名，我係諾懿個Friend，咁樣就可以多啲嘢做架喇！」

之後，她再搞笑補充：「對住佢（黎諾懿）拍嘢好有安全感，畀佢撩吓撩吓，真係撩到啲嘢出嚟！」不過當高海寧回答被撩到甚麼時，竟惹來全場噓爆。

李思捷感謝一蚊Joe

代表《18道菜》的鼎爺則簡單一句已道盡節目賣點：「淨係海參都有6款做法！」思捷聞言後直指步驟繁複，鼎爺即搞笑回敬思捷：「呢啲都唔煩，最煩嗰個係你，咁吟沉！」

至於代表《思家大戰》出戰的一蚊Joe，則獲思捷感謝謂：「一蚊Joe為我哋做咗暖場主持2年，差唔多集集都有佢份，好多謝佢。」《香港人在北京》代表吳若希，則自爆舉行音樂會期間全靠碰巧同樣身在內地的思捷支持及鼓勵：「如果唔係一個人好lonely。」

思捷聞言回應：「唔係吖，你依家有咁美滿嘅家庭。」豈料進擊的若希竟借勢說：「爭咗你。」嚇得思捷亦忍不住「吓」了一聲，到底思捷最終會如何回應？

今集問答環節繼續爆笑，首條問題「老公自己一個湊BB，老婆最擔心佢搞唔掂咩嘢？」，兩孩之母Jinny竟大嗌好難答兼連番答錯，最終要由人生閱歷豐富的鼎爺出手補中。

▲ 「香港人在北京」隊

另一條問題「同一班Friend同枱食飯，你做咗啲咩會令佢哋好反感？」坤哥回答時笑笑口說：「呢個我好有經驗，飲醉酒！」即獲思捷擊掌相認謂：「同道中人！」

而在填充題「除咗北京，仲有乜京？」亦考起全世界，兩隊陷入苦思瘋狂答錯，Jinny大嘆：「冇乜人好似我哋咁冇文化！」