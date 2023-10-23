【美食速報】sacai X 原宿「麵散」限時衣食體驗店　必試日本烏冬麵專家$188限時烏冬【內附地址】

相信大家今時今日不會不懂得sacai這個來自日本的時裝品牌，品牌的設計師阿部千勢登就連已故的時裝巨匠Karl Lagerfeld都曾經讚她的設計了得，在sacai的時裝展上送花以作鼓勵，今次sacai在香港聯同原宿烏冬麵專家「麵散」Menchirashi 合作開設限時sacai THE noodle by Menchirashi體驗店，有拉麵食、有嘢買，大家還不趁開店時間有限飛身出發。

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sacai開設限定食店，其實數月前已經在東京「進行」，反應空前成功，今次的sacai THE noodle by Menchirashi是日本以外設立首家專門店的第一個市場。

大家不要小覷是的合作，背後的麵店絕不是一般貨式，出處正是來自原宿烏冬麵專家「麵散」、東京的咖哩餐廳 CURRY UP®︎以及香港的米芝蓮一星現代日式居酒屋Yardbird合作菜單，提供其招牌菜餚，至於時裝Po-up shop裏的「麵散」Merchirashi來自NIGO主理，絕對大有睇頭。

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留意的是sacai THE noodle by Menchirashi體驗店營業至本月28日，入座形式先到先得，而且食物每日限定，如果售罄將會提早關店。

sacai THE noodle by Menchirashi體驗店

地址：中環康樂廣場1號怡和大廈LG樓

營業時間：

23/10：11am - 4pm

24/10-28/10：11am - 10pm

*26/10：營業至5:30pm

*27/10：營業至8pm

BELOWGROUND限時店

地址：中環置地廣塲中庭B1樓

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記者：何偉雄