MIRROR成員︱姜濤以8個字回應「姜思戀」　曾表明礙於藝人身份不介意異地戀

▲ 姜濤以8個字回應戀情！

萬人迷姜濤是從未拍過拖的「A0」，他早前接受鄭裕玲（Do姐）的個人YouTube頻道「The Do Show」專訪時，指入行後有遇過令他心動對象，坦言：「話冇（心動）就假嘅，一定有。」

他在昨日（10 月22日）近下午5時半，他在個人IG連出兩個story，分別寫：「不想隱瞞了」、「沒錯 我有女朋友了」，上載與一個可愛小妹妹的合照，再另寫道：「謝謝大家的祝福」，分明在搞笑，十分百厭！

不過，有指姜濤此舉為「試水溫」，事關有傳他與台灣女神林思廷（Tammy）發展異地戀！

MIRROR成員︱姜濤突然稱「有女朋友」 表示：不想隱瞞了

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姜濤暗撻台妹？

林思廷（Tammy）曾與姜濤在劇集《超感應學園》合作，又曾擔任姜濤歌曲《愛情簽證申請》MV的女主角。早有合作的二人，一直默默培養感情，有傳二人在今年年初正式開展異地戀，愛得甜蜜！

Tammy更再度成為姜濤的「第13胎」MV女主角，在MV內奉旨咀嘴，在拍攝現場也猶如一對熱戀中的情侶，再加上有指參與MV拍攝的姜糖手機被沒收、簽保密協議，就令姜濤與Tammy同樣放下戒備！

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姜濤頻頻赴台

姜濤在今年4月、9月及10月飛台灣，姜濤、Tammy與《超感應學園》的另外兩位演員遊台北夜市，並「同框」合照，玩得相當開心！

而姜濤在今年8月於亞博舉行3場個人演唱會，Tammy也正正身在香港，當時有姜糖留言：「歡迎來到香港」。

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姜濤火速回應「戀情」

對於被指與Tammy發展異地戀，姜濤在今早（10月23日）10時多，在IG限時動態發「黑底白字」作回應，他直接否認戀情：「無聊...沒有戀愛 謝謝」。

▲ 姜濤：「無聊...沒有戀愛 謝謝」。

不介意異地戀

姜濤早前與《我的天堂城市》拍檔李嘉文接受TOPick專訪，他在訪問坦言不介意異地戀：「如果我有（情人）我可能沒所謂，就算在香港識到一個，我都沒有辦法出街（拍拖），所以對我來說應該沒大分別。可能對方在外地更好，我可以過去探望，還比香港少人（打擾）。」

他認為需視乎雙方的愛有多深，「如果你很喜歡對方，也未必不行吧。」

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