香港人在北京 x 香港小姐丨王菲出場搶鏡獲讚可塑性高　雙料港姐開店親身示範穿搭技巧

▲ 雙料港姐王菲於《香港人在北京》中造型突出。

2019年港姐亞軍暨最上鏡小姐王菲於近日播放的TVB劇《香港人在北京》中飾演塔羅師，造型獨特的王菲成為觀眾焦點，獲讚外表可塑性高。

王菲為同屆港姐三甲中最早獲得拍劇機會的一位，除了發展演藝事業外，她亦開拓商界業務，經營服裝店並親自為其品牌擔任模特兒示範穿搭。

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分享《香港人在北京》花絮照

王菲早前於IG分享《香港人在北京》的花絮照，並寫道：

舊年夏天，第一次離港拍攝🎬

雖然每日都好熱🥵但每日都是開心的🥳 今晚播出啦～記得睇！

#香港人在北京 #掛住每晚收工返到酒店就嗌宵夜食的日子

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選港姐入行

王菲於2019年參加《香港小姐競選》，因其名字跟女歌手王菲同名而備受關注，她於決賽中奪得亞軍及最上鏡小姐。

同年10月，她簽約成為TVB旗下藝人，又於11月完成創意寫作與電影藝術課程，取得榮譽文學士學位。

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副業開服裝店

王菲為同屆三甲中最早獲得拍劇機會的佳麗，至今接拍過十數套劇集，有望成新一代力捧小花。

此外，她亦於商界發展服裝店業務，主力售賣韓國女裝，又親自為品牌當模特兒示範穿搭技巧。

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