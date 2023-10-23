  • 26°C
香港時間 : 20231023日 (週一) 11:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港人在北京 x 香港小姐丨王菲出場搶鏡獲讚可塑性高　雙料港姐開店親身示範穿搭技巧

娛樂 11:19 2023/10/23

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

雙料港姐王菲於《香港人在北京》中造型突出。

2019年港姐亞軍暨最上鏡小姐王菲於近日播放的TVB劇《香港人在北京》中飾演塔羅師，造型獨特的王菲成為觀眾焦點，獲讚外表可塑性高。

王菲為同屆港姐三甲中最早獲得拍劇機會的一位，除了發展演藝事業外，她亦開拓商界業務，經營服裝店並親自為其品牌擔任模特兒示範穿搭。

【法言人】港姐王菲傳戀唱片公司太子爺逾半年　緋聞男友張子丰曾為姚焯菲拍MV

點擊圖片放大
+13
+12

分享《香港人在北京》花絮照

王菲早前於IG分享《香港人在北京》的花絮照，並寫道：

舊年夏天，第一次離港拍攝🎬
雖然每日都好熱🥵但每日都是開心的🥳

今晚播出啦～記得睇！
#香港人在北京

#掛住每晚收工返到酒店就嗌宵夜食的日子

【開心速遞】葉蒨文與王菲合演《愛回家》　齊與天后撞名網民問林子祥謝霆鋒會否到場

點擊圖片放大
+5
+4

選港姐入行

王菲於2019年參加《香港小姐競選》，因其名字跟女歌手王菲同名而備受關注，她於決賽中奪得亞軍及最上鏡小姐。

同年10月，她簽約成為TVB旗下藝人，又於11月完成創意寫作與電影藝術課程，取得榮譽文學士學位。

點擊圖片放大
+8
+7

副業開服裝店

王菲為同屆三甲中最早獲得拍劇機會的佳麗，至今接拍過十數套劇集，有望成新一代力捧小花。

此外，她亦於商界發展服裝店業務，主力售賣韓國女裝，又親自為品牌當模特兒示範穿搭技巧。

最新影片推介：姜濤李嘉文專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

香港人在北京︱TVB御用邪花扮《食神》莫文蔚有驚喜　傅嘉莉拍劇進修兼做老闆娘【多圖】
19:54 2023/10/20
香港人在北京︱TVB御用邪花扮《食神》莫文蔚有驚喜　傅嘉莉拍劇進修兼做老闆娘【多圖】
【香港人在北京】陳展鵬秘書小莉搶鏡　姚筱筱仙氣十足獲封虎牙女神【多圖】
14:01 2023/10/12
【香港人在北京】陳展鵬秘書小莉搶鏡　姚筱筱仙氣十足獲封虎牙女神【多圖】
香港人在北京丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘
18:56 2023/10/19
香港人在北京丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘
【香港人在北京】由演苦情KK到搞笑直播主戲路廣　陳星妤兩年間升呢為上位小花【多圖】
16:51 2023/10/18
【香港人在北京】由演苦情KK到搞笑直播主戲路廣　陳星妤兩年間升呢為上位小花【多圖】
香港人在北京丨愛女小豬比多粉絲　單文柔不介意女兒將來選港姐：人生由自己作主【多圖】
13:02 2023/10/19
香港人在北京丨愛女小豬比多粉絲　單文柔不介意女兒將來選港姐：人生由自己作主【多圖】

你可能感興趣

香港人在北京︱TVB御用邪花扮《食神》莫文蔚有驚喜　傅嘉莉拍劇進修兼做老闆娘【多圖】
19:54 2023/10/20
香港人在北京︱TVB御用邪花扮《食神》莫文蔚有驚喜　傅嘉莉拍劇進修兼做老闆娘【多圖】
【香港人在北京】陳展鵬秘書小莉搶鏡　姚筱筱仙氣十足獲封虎牙女神【多圖】
14:01 2023/10/12
【香港人在北京】陳展鵬秘書小莉搶鏡　姚筱筱仙氣十足獲封虎牙女神【多圖】
香港人在北京丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘
18:56 2023/10/19
香港人在北京丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘
王菲（香港小姐） 娛樂人物職業 演員 香港人在北京 香港小姐 電視劇 TVB 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

MIRROR成員︱姜濤突然稱「有女朋友」　表示：不想隱瞞了
MIRROR成員︱姜濤突然稱「有女朋友」　表示：不想隱瞞了
急症室最長等候時間（10月23日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月23日 時間04:05）