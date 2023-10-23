【癌症殺手】男子每日早餐必飲1碗湯患大腸癌　醫生：過量攝入罹癌風險增17%

▲ 男子每日早餐必飲1碗湯患大腸癌！醫生：過量攝入罹癌風險增17%。

大腸癌與飲食息息相關，一名60多歲男子習慣每日早餐飲一碗肉湯，在一次大腸鏡檢查中被發現腸道内長出一顆2.5cm瘜肉，其後確診大腸癌；醫生警告，患者得病原因與其早餐飲食習慣有密切關聯。而醫生更警告，若每日過量攝入100克紅肉，罹癌風險則會大大增加17%。

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台灣肝膽腸胃科醫生陳炳諴在《醫師好辣》節目中提醒民眾，不要吃太多紅肉。他分享個案，表示一名60多歲男患者，原本在醫生長期跟進調理下，身體狀況都不錯，但他習慣每日早餐必飲一碗牛肉湯，結果在一次大腸鏡檢查中，發現腸道内30cm處有一顆2.5cm大小的瘜肉，確診大腸癌。幸運的是，患者及早發現手術根治，保住性命。

吃過量紅肉增罹癌風險17%

陳炳諴建議，不建議吃太多紅肉，原因是紅肉中含有的血紅素鐵、特殊糖分子等，鐵分子氧化後產生自由基，會破壞細胞中的DNA，令不斷生長的細胞形變。腸道之所以長出瘜肉，就是DNA被破壞後造成的「不正常黏膜組織」，久而久之若發展成腺瘤，更將慢慢演化成大腸癌。

另外，陳炳諴還引述研究指出，每日攝取超過100克紅肉，患大腸癌的風險將增加17%。因此，建議每日不要吃超過100克紅肉，或一周的紅肉攝取量不要超過500克，避免增加罹癌風險。同時提醒，凡超過45歲以上人士，都建議應無條件接受大腸鏡檢查。

大腸癌高危因素及症狀

大腸癌是本港第2號癌症殺手，近年來更有年輕化趨勢。據衞生署資料，大腸癌高危因素包括進食過量含飽和脂肪的食物、食物纖維攝取量不足、經常進食燒烤食物或加工肉類、吸煙酗酒、缺乏運動。另外，本身患有大腸瘜肉或慢性潰瘍性結腸炎的人士，或近親曾患大腸癌或遺傳性瘜肉症候群，患大腸癌風險也較高。有醫生建議，身體若出現以下10大徵狀，就應接受大腸鏡檢查：

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責任編輯：羅嘉欣