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有心有力丨劉詩昆騷父子合照感慨萬分　84歲鋼琴大師：感恩有生之年看到你出生

娛樂 11:46 2023/10/23

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

劉詩昆晒出父子合照。

84歲「鋼琴大師」劉詩昆日前再當人父，他那位年輕37載的第三任太太孫穎，上周二於朋友圈宣佈再誕下一名小王子，湊成一個「好」字，劉詩昆老師可說老當益壯！

再度榮升人父的劉詩昆難掩喜悅，日前他於小紅書上載一短片，相片裡劉詩昆靜靜凝望著正酣睡中的愛兒天天。

另一張相是大女劉蓓蓓站在搖搖床旁邊，當中更寫道：「姐姐在哄我睡覺」，原來榮升姐姐的劉蓓蓓唱歌氹弟弟睡覺，認真窩心！只見兩姊弟的長相十分相似，同樣擁有白雪雪的膚色。

【有心有力】84歲劉詩昆再做父親　47歲太太孫穎誕7.3磅男嬰：來到美麗的人世間

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【掌上明珠】82歲劉詩昆為愛女成立5億教育基金　想與太太孫穎再生兩小孩

基因好網民建議繼續生

另外劉詩昆留言分享再當爸的感受，他寫道：「我們家迎來了可愛小天使天天！感恩有生之年能看到你的出生，每個生命都是獨一無二的個體，他們帶着無限的潛能來到這個世界感謝愛人！#劉詩昆 #劉詩昆小兒子。」似乎老來得子的他感慨萬分。

當中網民建議孫穎再生多個：「像這樣有成就的人，就應該多生孩子，讓優秀的基因傳承下去。」另外有網民為劉詩昆「配上旁白」：「陷入了沉思：我真的還有這能力嗎？」

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孫穎冀盼生三個

2020年，劉詩昆以81歲高齡再當爸爸，跟孫穎在美國誕下大女劉䔒䔒（乳名貝貝），轟動一時。貝貝雙眼大大、皮膚雪白聰明可愛，一出世便萬千寵愛。

劉氏當女兒如珠如寶，下月7日才三歲的貝貝已見慣大世面，一歲半時已隨父母到康城影展行紅地毯，七月時只得兩歲半的貝貝，更踏上莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院演奏廳，跟爸爸四手聯彈兒歌《幸福拍手》，非常有厲害！

其實孫穎一直計劃生三個子女，希望子女「三足鼎立」，言出必行，相信是孫穎成功的秘芨。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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