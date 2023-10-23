【食用安全】大閘蟹食剩蟹鉗蟹腳　將軍澳女街坊免費贈送：食安自負

▲ 大閘蟹食剩蟹鉗蟹腳，將軍澳女街坊免費贈送但提醒食安自負。

秋天是大閘蟹當造季節，不少愛蟹之人均趁此大飽好腹。有將軍澳女街坊早前便表示因為「食夠唔想剪」，於是便在網上好奇一問，「如果係大閘蟹蟹鉗＋蟹腳，會唔會有人要」，打算將蟹鉗蟹腳免費贈送街坊。不過，文末又提醒有意接收的人士「食安自負」。

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女街坊在facebook群組「食物放提 Free Food Flow」發文指，由於自己「食夠唔想剪」，「 一個字懶」，於是有意將大閘蟹蟹鉗及蟹腳贈送他人，並相約在將軍澳坑口地鐵站交收，但同時提醒接手人士「食安自負」。

好奇一問，如果係大閘蟹蟹鉗＋蟹腳，會唔會有人要?

▲ 女街坊有意將大閘蟹蟹鉗及蟹腳贈送他人。(FB圖片)

事件曝光後，除了有人表示有興趣外，亦即時吸引了不少市民留下有趣留言，「有無長腳蟹腳??我想要」，「睇落都想要呀，不過留畀其他人」、「樓主缺一個拆蟹專家」；有網民則分享食法「拆左佢用嚟炒菜」、「試過同事食完，侍應推介裝D汁返去煲飯，真係有人拎左」...

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4個部位不宜食用

老三陽大閘蟹專門店專家曾接受TOPick訪問，講解進食大閘蟹時要注意的事項。他指出，大閘蟹有4個部位不宜食用，並建議吃之前要先拆走。點擊圖片看不宜食用的部位及原因：

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此外，大閘蟹的「三角腹蓋」也不宜食用。大閘蟹腹蓋的上下位置，即是其大小二便的排泄位置，腹蓋有黑色的蟹腸。若未清洗乾淨，「三角腹蓋」則積存蟹的排泄物，進食「三角腹蓋」亦會引發衛生問題。

▲ 大閘蟹腹蓋的上下位置是其大小二便的排泄位置（經濟日報資料圖片）

吃大閘蟹不宜與甚麼食物同吃？

蟹肉含豐富蛋白質，柿含鞣質，同一餐進食會造成蛋白質凝固，導致腹痛、嘔吐，甚至腸痙攣。香港營養學會會長蕭沛霖早前接受TOPick訪問時指，吃大閘蟹時應配蔬果、燕麥飯等，因有助將血液內的壞膽固醇帶走，並加強飽肚感，有助控制食量。

註冊中醫師宋直昇則指，嗜蟹一族可配紫蘇葉或生薑蟹醋驅寒。若配薑茶飲用，亦有助溫熱驅寒、暖胃，部分人亦可減低因吃寒涼食物而引致嘔吐的機會。

營養師：健康人士每天一隻起兩隻止

根據世衞的建議，成人每天攝取膽固醇的上限為300毫克。香港營養學會會長蕭沛霖表示，健康人士每天只宜「一隻起兩隻止」，有血管疾病的長期病患者更不宜進食蟹膏。另外，蟹肉含有脂肪﹑礦物質及蛋白質，不要「豪食」。他指出，一隻重約5至6両的大閘蟹，膽固醇含量約達180至260毫克，接近每日可攝取的上限。

註冊中醫師宋直昇則指，大閘蟹本身屬寒涼食物，患有通風﹑關節痛及類風濕的人士不宜進食，以免誘發病情。

在中醫角度，建議女性每日只宜進食1至2隻；男士則不多於2隻；小朋友﹑寒底及手腳冰冷人士只宜吃半至1隻。

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責任編輯：羅嘉欣