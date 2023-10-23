【重陽禁忌】命理師分享重陽節6大禁忌　1類人忌去醫院殯儀館易沖煞

▲ 台灣命理專家提醒重陽節6大禁忌。

今天（23日）是重陽節，不講不知其實也有禁忌事項。台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師就在Facebook專頁發文，分享重陽6大禁忌；同時提醒屬4生肖人士應留意重陽節沖煞。

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據台灣命理專家小孟老師，在Facebook專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文，解釋重陽節由來，是源於先秦時期，《春秋》記載農民9月份豐收之時會有祭天祭祖的活動，漢代流傳喝菊花酒，帶茱萸代表長壽，同時舉行登高活動，就是走出戶外，藉此離開平日生活環境躲避凶氣。

「九」在易經中就代表「陽」的數字，9月9號重陽節即極陽剛的日子，九九重陽節也是數字最大數，也有長久長壽的含義，在古代亦稱之為敬老節，以下是小孟老師提到的6大禁忌。

1. 忌說節日快樂

在九雙疊的數字裡，是重陽的數字，兩陽相逢是大凶日，在古代傳統的思維模式裡要轉換將之逢凶化吉，一系列的節慶活動都是為了鎮住凶氣而設立，所以寓意在避邪，如果在此刻說佳節愉快，就顯得不太適合，如果祝福他人平安健康會比較妥當。

2. 不可行房

九九重陽節，九是陽數的極限，過後便是陰數，習俗當日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調和，容易造成不容易生小孩。小孟老師提醒，如果真的想要生孩子的人，此日切忌行房。

3. 忌煮飯

重陽節是老人節，這天應讓媽媽好好休息，小孟老師提醒，應讓母親在這一天好好放鬆。

4. 忌送菊花

在老一輩的人心中菊花是用來祭拜，若是在這一天送給老人家菊花，他們可能會誤解你的好意；因此如想獻上祝福，小孟老師建議，不妨可以改送劍蘭，有長壽的好寓意，或是康乃馨都可以表達感恩之情。

5. 忌出嫁女兒回家

在民間俗語「回家過重陽，死她婆婆」的說法，9月重陽節忌諱出嫁不到3年的女兒回娘家；如外嫁女兒要回家，只要帶著麵線與百合花，象徵長命百歲好寓意，就可以化解。

6. 兩男忌談公事

男性屬陽，在這天極陽的日子裡再碰上兩位男性談公事，容易出現「硬碰硬」局面，不僅事情談不成，還可能出現不快口角。

而除了上述禁忌外，小孟老師亦提醒，重陽節當天生肖屬兔、猴、羊、馬者容易沖煞，應避免外出，小心為上。

重陽節4生肖沖煞

生肖兔

屬兔的人因為今年犯太歲，因此重陽節當天不宜前往山區以及山坡邊，以免跌倒受傷。

生肖猴

屬猴的人重陽節當天正沖也會沖水煞，因此不宜到曾發生較多交通事故的地方，或者過去有人往生的地方，以免被抓交替（搵替身），另外也不宜前往海邊或者河堤邊，才能避開水煞帶來的心情不悅與不舒服。

生肖羊

屬羊的人重陽節當天注意不要前往較陰的地方，例如醫院、殯儀館、池塘邊等，以免因為煞氣太重導致身體不適。

生肖馬

屬馬的人重陽節當天要注意避免前往樹蔭下，容易沖犯煞氣導致身體不適。

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責任編輯：羅嘉欣