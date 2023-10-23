流行都市 x 開心速遞丨林凱恩演Bonnie入屋有觀眾緣　做主持獲讚Iris承諾繼續努力

▲ 「Bonnie」林凱恩（Iris）承諾會繼續努力。

TVB節目《流行都市》近期逢周四加入由「鼎爺」李家鼎主持新環節「鼎爺家常菜」，最新一集「鼎爺家常菜」除了有鼎爺和「大王」安德尊外，亦有林凱恩（Iris）一起擔任主持，林凱恩更獲觀眾大讚表現出色。

憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「Bonnie」火速入屋，林凱恩演戲深得觀眾愛戴，她最近於主持工作上亦獲得讚賞，相信演藝事業發展定必更順利。

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林凱恩虛心學習

林凱恩感謝觀眾對她的讚賞，「大家睇得開心支持我哋，作為主持一份子就有更大動力做得更好♥️」她謙稱：「我覺得仲有好大進步空間，但都好享受每一次的拍攝，亦都帶住私心想學完之後煮比屋企人食。」

她拍攝前準備一顆求知若渴嘅心，談到跟其他主持合作時，「唔同主持都有唔同性格同學習地方，要努力適應同培養默契都係一種挑戰。好似煮野食咁，唔同煮法都有唔同滋味。感恩遇到好多好前輩同幕後同事大家一齊製造唔同火花。」

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與Bonnie繼續努力

至於會否於主持方面作更多發展？她謂：「我唔會為自己設限，期待自己可以向更多方面發展，任何野都想試都想學習。都想比大家見到除左拍劇以外真實的林凱恩。」

她又分享近況：「最近主要都忙拍攝《流行都市》同《開心速遞》，Iris同Bonnie都會繼續努力帶多啲新鮮感同正能量比大家💪🏻」

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記者：梁樂欣