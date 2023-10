【中年好聲音2】顏米羔Ear Mon失靈照贏5燈　安雅希靚聲俘虜陳慧嫻獲101分

▲ 《中年好聲音2》車婉婉與安雅希(左)。

由車婉婉擔任主持,肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻任評審的TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》,在昨晚(10月22日)播出一集是60強淘汰賽最終回,30強名單終極揭曉。

昨晚《中年好聲音2》雲集實力唱將,總共誕生6位5燈歌手,分別為梁浩賢、李振鵬、鄭梓浩、顏米羔、安雅希和陳燕娜,加上之前獲得5燈的陳俞霏、劉可、陳麗媚和陳蒨葶,整個60強淘汰賽一共誕生了10名5燈選手。

▲ 顏米羔拎5燈。

曾被張佳添指是「張學友加黃貫中」混合體的顏米羔,深情獻唱《你是我的眼》獲得5燈佳績,出名奄尖的伍仲衡大讚:「你令我諗起顏志恒,喺我好眼瞓時突然眼前一亮!」

至於陳慧嫻發現顏米羔演唱期間兩次望向台下,顏米羔對此解釋謂:「因為頭半首冇聲(指Ear Mon),惟有靠記憶去唱,所以頭先好驚好緊張!」顏米羔超強的臨場執生獲肥媽大讚:「真係要畀啲掌聲佢!」

安雅希勾伍仲衡回憶

另一搶眼的5燈選手非安雅希莫屬,獻唱英文歌《Make You Feel My Love》的她大晒無懈可擊的唱功和沉厚的聲線,最終獲得5燈佳績。

安雅希開口唱了一句後,肥媽已忍不住嗌「Yeah!」陳慧嫻大讚:「You are what I'm looking for,非常非常專業嘅演出,我會畀101分!」伍仲衡亦大讚:「好鍾意你把聲嘅Texture,呢樣可遇不可求,唱功可以練,但Texture係個天畀你!」

安雅希的歌聲同時勾起伍仲衡的回憶,他說:「你係咪玩過另外嘅比賽?我哋係咪見過?」安雅希回答:「我曾經喺《中國新歌聲》嘅香港同深圳PK賽拎過總冠軍。」

▲ 安雅希一開聲已震懾所有人。

陳燕娜失聲痛哭

獻唱《為你我受冷風吹》的陳燕娜,獲得5燈後失聲痛哭,張佳添笑言:「等咗成晚攞到5盞燈,我都喊啦,想像到你有幾辛苦。唱得好好,音色、用聲、感情都好好。」陳燕娜爆喊說:「尋晚兩點鐘先瞓,之後5點鐘就扎醒咗…」

身為前輩的肥媽聽畢即感嘆:「做得我哋呢行,食得鹹魚抵得渴,想實現自己嘅夢想係唔容易,所以你哋要更加珍惜。」經過昨晚,30強人選正式出爐,下回合30名選手將分成6組進行團隊生死鬥,屆時將會有3位選手被淘汰。

▲ 陳燕娜拎到5燈後爆喊。

