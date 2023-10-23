【中年好聲音2】顏米羔Ear Mon失靈照贏5燈　安雅希靚聲俘虜陳慧嫻獲101分

▲ 《中年好聲音2》車婉婉與安雅希（左）。

由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻任評審的TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》，在昨晚（10月22日）播出一集是60強淘汰賽最終回，30強名單終極揭曉。

昨晚《中年好聲音2》雲集實力唱將，總共誕生6位5燈歌手，分別為梁浩賢、李振鵬、鄭梓浩、顏米羔、安雅希和陳燕娜，加上之前獲得5燈的陳俞霏、劉可、陳麗媚和陳蒨葶，整個60強淘汰賽一共誕生了10名5燈選手。

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▲ 顏米羔拎5燈。

曾被張佳添指是「張學友加黃貫中」混合體的顏米羔，深情獻唱《你是我的眼》獲得5燈佳績，出名奄尖的伍仲衡大讚：「你令我諗起顏志恒，喺我好眼瞓時突然眼前一亮！」

至於陳慧嫻發現顏米羔演唱期間兩次望向台下，顏米羔對此解釋謂：「因為頭半首冇聲（指Ear Mon），惟有靠記憶去唱，所以頭先好驚好緊張！」顏米羔超強的臨場執生獲肥媽大讚：「真係要畀啲掌聲佢！」

安雅希勾伍仲衡回憶

另一搶眼的5燈選手非安雅希莫屬，獻唱英文歌《Make You Feel My Love》的她大晒無懈可擊的唱功和沉厚的聲線，最終獲得5燈佳績。

安雅希開口唱了一句後，肥媽已忍不住嗌「Yeah！」陳慧嫻大讚：「You are what I'm looking for，非常非常專業嘅演出，我會畀101分！」伍仲衡亦大讚：「好鍾意你把聲嘅Texture，呢樣可遇不可求，唱功可以練，但Texture係個天畀你！」

安雅希的歌聲同時勾起伍仲衡的回憶，他說：「你係咪玩過另外嘅比賽？我哋係咪見過？」安雅希回答：「我曾經喺《中國新歌聲》嘅香港同深圳PK賽拎過總冠軍。」

▲ 安雅希一開聲已震懾所有人。

陳燕娜失聲痛哭

獻唱《為你我受冷風吹》的陳燕娜，獲得5燈後失聲痛哭，張佳添笑言：「等咗成晚攞到5盞燈，我都喊啦，想像到你有幾辛苦。唱得好好，音色、用聲、感情都好好。」陳燕娜爆喊說：「尋晚兩點鐘先瞓，之後5點鐘就扎醒咗…」

身為前輩的肥媽聽畢即感嘆：「做得我哋呢行，食得鹹魚抵得渴，想實現自己嘅夢想係唔容易，所以你哋要更加珍惜。」經過昨晚，30強人選正式出爐，下回合30名選手將分成6組進行團隊生死鬥，屆時將會有3位選手被淘汰。

▲ 陳燕娜拎到5燈後爆喊。

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