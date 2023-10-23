【靚媽精明眼】灣仔諾富特自助晚餐低至半價　$389任食生蠔+聖誕早鳥7折優惠

▲ KKDay推出灣仔諾富特世紀酒店自助晚餐快閃半價優惠，低至$389任食生蠔蟹腳、和牛竹炭煙燻飯團及爐端燒等。

聖誕節自助餐好搶手，媽媽要準備訂位！KKday今日（23日）推出「灣仔諾富特世紀酒店Le Café咖啡廳自助晚餐半價」，以東瀛風味為主題，可以任食生蠔、蟹腳、和牛竹炭煙燻飯團及爐端燒等；連午市都可以歎盡生蠔、冰鎮海鮮、肉眼扒、Mövenpick雪糕等。

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灣仔諾富特世紀酒店Le Café咖啡廳推出全新主題「東瀛の味自助晚餐」，主打以竹炭入饌的美食，包括竹炭炸蝦天婦羅、竹炭雪芳蛋糕、即製竹炭煙燻飯團，可自選配料如和牛、帶子、吞拿魚蓉、鰻魚、三文魚鬆及辣子雞肉。自助晚餐還提供多款日本料理，包括壽司、刺身、壽喜燒、日式爐端燒等，留港都可以享受日本美食。

▲ 任食冰鎮海鮮。（KKday圖片）

KKday即日起至10月29日推出「東瀛の味自助晚餐」快閃5折優惠，使用日期為10月24日至12月8日。至於旺季12月9日至1月1日的聖誕自助餐亦享有7折優惠，提供多款節慶菜式包括烤火雞腿 配栗子布雷特醬、烤火雞胸肉配蘑菇干邑汁、聖誕布甸、聖誕朱古力樹頭蛋糕等，另有精選菜式如半殼熟扇貝、鱈場蟹、即開生蠔刺身、北海道帶、紅蝦、芥末楓糖燒火腿等。

此外，生蠔海鮮自助午餐亦低至65折，可以任食生蠔、冰鎮海鮮、刺身壽司、肉眼扒、即制石爐意式薄餅、即煮湯麵檔、多款Mövenpick口味雪糕及10數款甜品等，喜歡食蠔和海鮮的你不容錯過。

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優惠詳情

預訂日期：2023年10月23日12:00至10月29日23:59

地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店

1.【快閃限量搶–半價】

東瀛の味自助晚餐（18:30 – 21:30）

星期一至四：成人$389/位、小童（4-12歲）$239/位

（原價成人$713/位、小童$438/位)

星期五至日及公眾假期：成人$413/位、小童（4-12歲）$239/位

（原價成人$767/位、小童HK$438/位)

2.【快閃限量搶–低至65折】

生蠔海鮮自助午餐（12:00 – 14:30）

星期一至五成人$284/位、小童（4-12歲）$201/位、長者（65歲以上）$231/位

（原價成人$454/位、小童$295/位、長者$339/位）

星期六日及公眾假期成人$416/位、小童（4-12歲）$283/位、長者（65歲以上）$312/位

（原價成人$482/位、小童$328/位、長者$361/位）

3. 【快閃限量搶–親子同行優惠】

生蠔海鮮自助午餐（星期六日及公眾假期 12:00 – 14:30）

2成人+1小童（4-12歲）$862/組起，平均$260.6/位（原價$1,291/組）

4. 【快閃限量搶–7折｜聖誕早鳥優惠】

聖誕節慶自助晚餐（18:30 – 21:30）

成人$582/位起、小童（4-12歲）$350/位起

（原價成人$728/位、小童$438/位）

＊以上已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲