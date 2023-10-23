【星二代學校】湯怡女兒首次學校旅行勁興奮　讀名牌幼稚園重兩文三語每年學費逾8萬

▲ 麥QQ第一次去學校旅行係香港公園！

湯怡和丈夫麥秋成育有一名2歲囡囡麥QQ，父母為女兒安排入讀星二代名牌幼稚園國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten，下稱St. Cat），不少名人子女如陳展鵬女兒小豬比、雨僑女兒、胡杏兒大仔均是其學生，每年學費逾8萬，今次麥QQ人生首次學校旅行，媽媽湯怡全程紀錄為女兒拍照拍片，麥QQ表現得非常興奮！

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麥QQ今次旅行的地方是香港公園，片中見她用手接觸花朵，極具探索精神，對一切事物都很好奇，有機會見識到各種動植物之外，更難得的是和一班老師同埋小朋友創造開心回憶，媽媽湯怡替女兒表示：

同老師、同學仔一齊玩，真係好開心啊！

St. Cat一向備受家長追捧，因為著重兩文三語培訓，過往有不少畢業生能升讀傳統名牌小學，包括男女拔、聖保羅男女等，據其網頁介紹以奠定幼兒學習中、英、普兩文三語的基礎為目標，每班都有中、英教師共同負責，並有普通話教師協助，以不同的語境，增進兩文三語的溝通，讓幼兒享受學習的樂趣，學費方面，每年學費逾8萬。

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考入St.Catherine 幼稚園有幾難？

綜合各家長的面試貼士，有以下幾項:

1. 第一輪面試 (可選粵語或英語)

如果家長選擇了中文，面試則以粵語進行，由一位家長陪同小朋友，並以小組形式進行，小組約6至8人，可分為2部份。

第一部份：老師會安排小朋友進入課室一同砌積木，家長坐在一旁，老師在旁觀察，看看有沒有人搶玩具或無故喊鬧。約10分鐘後進入另一課室。

第二部份：小朋友會跟隨一名外藉老師唱遊，老師會講故事，小朋友舉手跳舞等。家長則在一旁填問卷。問卷約6至8題，問題如：『你同意「贏在起跑線上」嗎？』或「你認為學習動力比能力重要嗎?」

面試結束後每個小朋友會獲派一份小禮物。

2. 第二輪面試

第二輪面試在約1個月後進行，家長分享，兒子先在學校禮堂與其他小朋友玩一些簡單遊戲，比如玩玩具貨車等，過程約10分鐘。

及後，父母會帶同小朋友移師課室，面見兩位老師，一名老師主會向父母發問，題目包括「放工後會如何和小朋友相處、玩耍」、「怎樣才算是好的教育」、「如果發現學校教育方式或理念與家長有衝突，應該怎麼做？」。

小朋友則坐在家長旁邊，經簡單自我介紹後，在老師指導下玩一些與小肌肉訓練有關的遊戲，比如搬玩具、翻書、分顏色等。

3. 面試小貼士

家長指，自己早在親子論壇等做足準備功課，因此，「8成面試題目都有心理準備會被問到」。他試過與太太做角色扮演，輪流模擬面試過程。有家長甚至會事先購買相關玩具，讓小朋友熟悉其玩法。以下是虎爸幾個面試小貼士：

回答問題時切忌回答單字，孩子宜用完整句子作答。

面試內容多與家校合作、親子相處有關。

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責任編輯:王明芳