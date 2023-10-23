【連環爆竊】日內3宗盜竊案　沙田第一城2單位遭連環爆竊共失4,500元

▲ 沙田第一城屋苑。(黃建輝攝)

日內發生3宗爆竊案。3宗案件均發生在今日（23日）凌晨2時許，分別位於柴灣筲箕灣及沙田第一城，共損失逾3.4萬。

最先一宗發生在凌晨2時17分，位於柴灣筲箕灣東大街東威大廈一單位，上址住戶報案指，家中遭爆竊，70鄭姓男住戶疑被劫匪以刀襲擊，匪徒傷人後逃去。受傷男住戶經現場治理後拒絕送院。

人員接報到場，發現大門有被撬開的痕跡。經初步點算，相信上址約3萬元現金、一個背囊及旅行證件不見了。經初步調查，案件列爆竊，交由東區警區刑事調查隊第一隊跟進。正追緝一名年約40歲男子，身高約1.7米，案發時身穿黑色長袖上衣及黑色長褲。

另外，凌晨2時44分，沙田第一城一個住宅單位一名40歲姓張男住戶報案，指發現一名陌生男子闖入其單位，疑有人爆竊其後逃去。執法人員接報到場，經戶主點算後損失約1,000元現金。

調查期間，屋苑一名姓林（59歲）男住戶亦報稱其寓所遭爆竊，損失約3,500港元現金，初步不排除為同一名賊人所為。執法部門正追緝一名年約20至30歲男子，他身高約1.7米，蓄短黑髮，案發時身穿黑色短袖上衣、黑色長褲及黑色鞋。

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