【身體警號】日做14小時一天不休　90後外賣員肚痛求醫揭肝癌末期

▲ 日做14小時一天不休，90後外賣員肚痛求醫揭肝癌末期。

切勿為工作捱壞身體，否則後悔莫及！內地有一名90後外賣員長期勤奮工作，日做14個小時，且年終無休；豈料近日上腹卻突然劇痛，於醫院求診檢查時，竟證實患上肝癌末期。

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山東肝病科醫生孫政於小紅書分享該個案，指濟南一名年僅30歲的年輕小伙子，每天送外賣工時甚長，約14小時，而且全年無休。他一周前因右上腹疼痛，於是到醫院檢查。經過超聲波掃描，醫生發現男患者的肝臟有一顆巨大腫瘤，已佔據了將近3分2的肝臟，且由於面積大，已無法開刀切除。孫政回憶當時男患者得知自己病情時，是「久久不能接受」。

▲ 年僅30歲的外賣員因上腹痛揭患肝癌末期。(小紅書圖片)

對於男子的患癌原因，孫政指不排除因為不健康的生活模式，故此提醒不要熬夜，不要飲酒，晚上11點至凌晨4點是肝臟的排毒時間，要是一直過分捱夜，肝血得不到供應，就會出現毛病。他又提醒，乙肝患者一定要定期進行全面身體檢查；民眾亦應要遠離致癌物，不吃發黴、腐爛的食物，飲食要粗細糧搭配，因為粗糧、蔬菜、水果中含有豐富礦物質、維生素，多吃此類健康食品，對預防肝癌非常有好處。

過勞易致3種癌症

台灣節目主持人江坤俊醫生過去便曾警告，人長期處在壓力疲勞環境下，除了可能導致免疫功能失調，更有機會罹癌。而癌症容易引起「惡體質」，症狀包括體重減輕、肌肉萎縮、貧血等；其中又以3種癌症最與疲勞相關，分別是肺癌、肝癌及血液性癌症。

患肝癌7大徵狀

肝癌是本地常見癌症第5位，肝臟具有神奇的自我修復功能，即使剩下一小部分，仍可以正常運作。因此肝癌早期病徵並不明顯，但當腫瘤逐漸增大時，病人或發現患上此病，已屆肝癌中晚期，影響治癒率。

病人可能有下列症狀：

右上腹不適、腹痛

右肩疼痛，因為肝臟腫大刺激到橫隔膜神經，而此神經正好連接右肩神

食慾不振、體重下降、噁心和昏睡

上腹有硬塊

皮膚和眼白呈微黃、皮膚痕癢，這是因為膽管被腫瘤阻塞，令膽汁色素在血液積聚引致黃疸

小便呈茶色、大便呈淺灰色

腹部積水

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責任編輯：羅嘉欣