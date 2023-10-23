東張西望丨港男未上堂就畢業　花24萬予移民公司慘獲「假學歷」【有片】

▲ 《東張西望》

近年，「移民」是大家之間的話題，當中需要考慮的事也實在太多！昨晚（10月22日）的《東張西望》，就提到打算移民加拿大的港人陳先生，透過移民公司報讀短期課程，豈料未開學已畢業，更收到聲稱是學歷的證明文件，但他依然以這些文件申請移民，更差點犯法！

前後花費24萬元的陳先生，因文件不足並再向移民公司追問，可惜對方已「失蹤」，他就一於「報東張」！

東張西望丨內地女為生B甘願做已婚男小三 涉事女子不覺有錯：冇諗過破壞人哋家庭

向移民公司付24萬

陳先生打算在去年6月打算移民加拿大，但他所獲的學位已超出5年內取得的時限，他經朋友介紹下，找聲稱可在短期內取得文憑的移民公司幫忙！

陳先生指即是修讀濃縮課程，「功課、論文都要照做，亦都要上一部份嘅堂，因為佢會免除一部份學分，我都半信半疑，又話所有嘢都係合法，文件照交上去移民局其實都無問題。」

陳先生於是支付了20萬元作文憑連功課輔導的費用，再付4萬元作移民服務費。當陳先生支付10萬元首期後，就收到一間英國教育中介公司發出的入學確認書，但內容是「確認登記書」！

▲ 陳先生接受梁敏巧訪問。（影片截圖）

未上堂就畢業

在一個月後，陳先生在未曾上課的情況下已收到畢業證書，成績顯示為全部合格。移民公司所指學歷合法、總學分240就不被質疑。

而國際學歷認證公司WES通過核實陳先生的學歷，陳先生就繼續申請移民程序，並等待移民公司把學歷遞上移民局。

最新影片推介：姜濤李嘉文專訪

要求移民公司退款

直至今年年初，陳先生收到移民公司通知很多客戶被移民官召去面試，需交出與學歷相關的證明。

陳先生於是要求移民公司退款，但對方建議陳先生轉考美國學位，之後又改口指課程已不存在，並建議陳先生改申請工作簽證。

移民公司於是建議陳先生趁文件尚未到移民局，不如取消申請，以免影響及後再申請。

後來，陳先生要求移民公司退款十多萬元，本來對方答應要求，但後來仍收不到退款，於是陳先生找海關、消委會，更報警求助，但均只能作備案！

▲ 陳先生要求移民公司退款！（影片截圖）

陳先生學歷受質疑

在今年6月，陳先生再前往移民公司商討退款事宜，負責人則建議他轉方案。

陳先生用不曾上課而得來的學歷申請移民手續，他稱：「今年年中我自己去申請，用呢間公司畀我嘅所有學歷證明，交咗申請之後大概2個月後，8月中左右就收到加拿大移民局要求提交文件，包括：學院收據、發票、作業、論文、免除學分證明，點解可以免除學分？但我手上冇呢啲文件。當加拿大移民局質疑你嘅學歷或者提交嘅資料，就要提交附加文件。」

陳先生證實自己得到的學歷是受質疑，於是再到移民公司，但涉事移民公司已搬走。

▲ 涉事移民公司（影片截圖）

陳先生決定留在香港

《東張西望》找到該移民公司員工，對方指過去的確有代辦英國某學院的文憑課程，不過最近加拿大移民局對部份學院發出的學歷證明查得仔細，不少申請人都要見移民官及交更多文件。

另一移民公司前員工受訪，對方強調：「第一，學位唔係買，因為間學校係英國依然存在嘅學校，唔係假學歷。我哋無辦法promise佢讀完呢個學歷，一定可以攞到PR，因為PR中間牽涉太多嘢，我哋只能夠保證佢讀完個學歷可以pass到加拿大嘅一個學歷認證。」

陳先生現時失去金錢、申請移民失敗，現決定留在香港生活，但仍希望追回金錢。