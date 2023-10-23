【改善脫髮】日本專家分享4類食物防脫髮　揭3類食品加劇掉髮

▲ 日本專家分享4類食物防脫髮，揭3類食品加劇掉髮。

脫髮對不少人來說是困擾，要減少脫髮，除了改善作息、紓緩壓力外，飲食上也要留意。日本醫療情報網站「Medical DOC」日前就公開一篇文章，提及造成男性頭髮稀疏（雄禿）原因眾多，改善問題首要之務就是從飲食下手，並提出改善男性脫髮的食物，以及應避免食用的食物。

最新影片：

網站文章提出，含蛋白質、鋅、維生素以及含異黃酮的食物，都有助於改善男性頭髮稀疏。而文章亦推薦了4類推薦用於男性頭髮稀疏的食物，分別是：肝臟、納豆、蠔及堅果。

肝臟：富含礦物質、蛋白質、維生素A、B群等。這些營養素可有效抑制角蛋白合成和頭皮皮脂分泌。

納豆：含有大豆異黃酮、納豆激酶、卵磷脂等。這些營養素可有效抑制引起AGA的物質，並改善頭皮血液循環。

蠔：含胺基酸、鋅和B群維生素。然而要小心每種營養素攝取過多，可能會產生反效果。

堅果：富含蛋白質、維生素E及B群、鉀、鈣、鐵、鋅等營養素。角蛋白構成了頭髮主要成分，缺乏蛋白質則會導致頭髮稀疏。而其他營養素具有抗氧化及調節腸道環境的作用，改善身體健康。

3類食物避免進食

為預防雄禿，應避免進食高鹽、高糖、高動物脂肪的食物，包括快餐、加工食物及糖果。此外，高刺激性的食物和飲品，如香料和酒精，也會引起頭皮發炎、血管收縮，因此應盡可能避免或減少攝取這些食物。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣