【死而復生】母痛失愛兒傷心欲絕 葬禮上突接兒子視像電話：原來仍在生

▲ 一名母親為「兒子」辦喪禮，卻突然接到兒子視訊通話。（《太陽報》圖片）

失而復得的感覺是最珍貴。洪都拉斯一名母親日前認屍確定兒子已離世，並為其舉行葬禮，傷心欲絕之際卻突然接到真正兒子的視訊來電，證明自己仍在生，讓該名母親和親友對離奇「翻生」事件目瞪口呆。事後警方再調查發現，已死去的原來是另一名失蹤男童。

最新影片推介：

根據《太陽報》報道，本月13日在洪都拉斯拉恩特拉達鎮，發現一名十多歲的男童屍體，其身上血跡斑斑，頭部和頸部有多處槍傷，臉部嚴重毀容，警員翻查失蹤名單，聯絡死者「母親」維爾馬（Vilma Fuentes）。她核對男童與自己兒子阿多內（Adonay Urbina）無論在身高、體型吻合之餘，甚至手臂上都有同樣的燒傷疤痕，於是確定是其子。

不少親友在阿多內的葬禮上痛哭不捨，但令人嘖嘖稱奇的事發生，該名母親突然接到死去的兒子來電，讓已哭成淚人的的她驚嚇不已，「我們很驚訝，以為是個惡作劇的玩笑」，沒想到打開視訊後，畫面上出現真的是其子阿多內，他更向母親表示「我在邊境，仍然活著，沒有死去」。

維爾馬解釋，其子三周前離家前往美國後便音訊全無，在危地馬拉與墨西哥邊境時，在朋友口中才得知，各人以為他自己死了，還已舉辦葬禮，於是他立即致電媽媽報平安，解開一切謎團。而警員再驗證棺材裡的男孩身分，確認是當地另一名失蹤男孩占美（Jimmy）。

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰王明芳