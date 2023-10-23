【教養爭議】人妻KOL自豪當全職媽媽　教女靠男人棄事業：服侍家庭最快樂

▲ 澳洲一名KOL媽媽拍片表示百分百支持女兒將以靠男人，並訂立「首要目標」成為全職媽媽。

全職媽媽的工作量不比在職父母少，外國一名媽媽KOL則認為全職媽媽是世上最好的「工作」，拍片分享自己如何灌輸女兒將來應該靠男人生活，致力當一名全職家庭主婦服侍老公和孩子。影片一出引來網民譁然，紛紛斥責她正摧毀女兒的將來。

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據英國《太陽報》報道，澳洲KOL媽媽Jasmine Dinis與丈夫育有一名女兒，經常在社交平台分享全職媽媽的生活和湊女經，早前她拍片分享自己教女兒做糕點，並表示百分百支持女兒依靠男性，希望她將來成為一名傳統女性，把成為全職媽媽定為「首要目標」。

我正在教導我的女兒，是可以完全依賴一個男人。

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Jasmine認為不少媽媽會教導女兒要努力讀書考上大學，以擁有理想的工作和賺錢，但她認為女兒應該享受慢活，並為為聖經中的女人，擁有一個美好的家庭，每天服侍丈夫和孩子。

快樂來自於信仰和家庭，而不是事業！

▲ 她致力教導孩子尊敬及聽從爸爸。（IG圖片）

她在帖文中提到，自己是虔誠基督教徒，在信仰角度，現代女權主義貶低了男性天生領導者的角色，亦引導了女性遠離母親及妻子的傳統角色。她認為理想的家庭應為男主外女主內，因此她經常在社交平台教女性如何培養丈夫的男性主義，包括以下5點：

1. 在穿著幾行為上更女性化。

2. 讓男人主導家庭。

3. 教導孩子尊敬及聽從爸爸。

4. 稱讚他的成功。

5. 切勿貶低他的角色。

網民抨：別剝奪孩子的自由

其影片雖已獲超過6萬個讚好，但卻引來猛烈批評，質疑她的育兒方式。有網民批評這是「噩夢般的生活」、「我很高興我的父親告訴我，我生來不是為了服務任何人」，有人更質疑她，如果丈夫一旦離開，她沒有工作經驗，沒有錢怎麼辦？點擊圖片即睇更多網民意見：

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其後Jasmine回應網民稱，自己靠經營社交媒體能每星期賺取逾千澳元收入，她又出書教導如何經營社交媒體。因此網民質疑她根本不算是全職媽媽，她擁有事業，與自己言論根本是自相矛盾。

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責任編輯：王明芳