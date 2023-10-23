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【對抗流感】冬季流感高峰期將至　7大飲食重點助染疫後加速復元

保健美顏 15:57 2023/10/23

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

冬季流感高峰期將至，7大飲食重點加速復元。

轉季入冬，流感高峰期降將至，要小心「中招」！台灣營養師高敏敏提醒，注意飲食7大重點，有助强身健體，「中招」後也能加速復元。

最新影片：

童學園
【童學園】現場直擊保良局陳守仁首輪面試　考核內容率先公開考配對+畫畫著重創意

高敏敏在Instagram專頁發文，表示要對抗病毒，除了打疫苗預防，飲食上也可以為身體帶來保護效果，尤其若不慎流感「中招」，只要遵循7大飲食重點，也可以加速身體復元，保持健康、遠離感染風險。

點擊大圖看强身飲食秘訣：

點擊圖片放大
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流感VS新冠VS一般感冒

另外，高敏敏又針對流感、新冠和一般感冒3種病毒，整理出「懶人包」教大家進行區分：

 流感新冠一般感冒
發燒高燒約3至4天高燒約3至5天較少發燒（若發燒則1至3天）
症狀
  • 發燒、肌肉痠痛、疲倦
  • 伴隨腹瀉、噁心嘔吐
發燒、喉嚨痛、鼻塞鼻涕、全身痠痛、腹瀉、嗅味覺喪失
  • 喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水
  • 可能肌肉痠痛、腹瀉、嘔吐
併發症肺炎、心肌炎、腦炎、神經症狀等腦炎、脊髓炎、神經症狀等少見（中耳炎或其他）
痊癒期約1至2週約3天至2週約2至5天
流行期冬季較多一年四季一年四季
傳染性最高傳染性不一
傳染途徑飛沫傳染、接觸傳染飛沫傳染、接觸傳染飛沫傳染、接觸傳染

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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