【對抗流感】冬季流感高峰期將至 7大飲食重點助染疫後加速復元
保健美顏 15:57 2023/10/23
轉季入冬，流感高峰期降將至，要小心「中招」！台灣營養師高敏敏提醒，注意飲食7大重點，有助强身健體，「中招」後也能加速復元。
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高敏敏在Instagram專頁發文，表示要對抗病毒，除了打疫苗預防，飲食上也可以為身體帶來保護效果，尤其若不慎流感「中招」，只要遵循7大飲食重點，也可以加速身體復元，保持健康、遠離感染風險。
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流感VS新冠VS一般感冒
另外，高敏敏又針對流感、新冠和一般感冒3種病毒，整理出「懶人包」教大家進行區分：
|流感
|新冠
|一般感冒
|發燒
|高燒約3至4天
|高燒約3至5天
|較少發燒（若發燒則1至3天）
|症狀
|發燒、喉嚨痛、鼻塞鼻涕、全身痠痛、腹瀉、嗅味覺喪失
|併發症
|肺炎、心肌炎、腦炎、神經症狀等
|腦炎、脊髓炎、神經症狀等
|少見（中耳炎或其他）
|痊癒期
|約1至2週
|約3天至2週
|約2至5天
|流行期
|冬季較多
|一年四季
|一年四季
|傳染性
|高
|最高
|傳染性不一
|傳染途徑
|飛沫傳染、接觸傳染
|飛沫傳染、接觸傳染
|飛沫傳染、接觸傳染
內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。
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責任編輯：張沛
欄名 : 健康專家專欄