【對抗流感】冬季流感高峰期將至　7大飲食重點助染疫後加速復元

▲ 冬季流感高峰期將至，7大飲食重點加速復元。

轉季入冬，流感高峰期降將至，要小心「中招」！台灣營養師高敏敏提醒，注意飲食7大重點，有助强身健體，「中招」後也能加速復元。

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高敏敏在Instagram專頁發文，表示要對抗病毒，除了打疫苗預防，飲食上也可以為身體帶來保護效果，尤其若不慎流感「中招」，只要遵循7大飲食重點，也可以加速身體復元，保持健康、遠離感染風險。

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流感VS新冠VS一般感冒

另外，高敏敏又針對流感、新冠和一般感冒3種病毒，整理出「懶人包」教大家進行區分：

流感 新冠 一般感冒 發燒 高燒約3至4天 高燒約3至5天 較少發燒（若發燒則1至3天） 症狀 發燒、肌肉痠痛、疲倦

伴隨腹瀉、噁心嘔吐 發燒、喉嚨痛、鼻塞鼻涕、全身痠痛、腹瀉、嗅味覺喪失 喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水

可能肌肉痠痛、腹瀉、嘔吐 併發症 肺炎、心肌炎、腦炎、神經症狀等 腦炎、脊髓炎、神經症狀等 少見（中耳炎或其他） 痊癒期 約1至2週 約3天至2週 約2至5天 流行期 冬季較多 一年四季 一年四季 傳染性 高 最高 傳染性不一 傳染途徑 飛沫傳染、接觸傳染 飛沫傳染、接觸傳染 飛沫傳染、接觸傳染

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛