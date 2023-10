湯馬戀丨靚湯馬明遊浪漫花都Sweet爆　馬國明湯洛雯被指閃過巴黎鐵塔

「靚湯」湯洛雯和馬國明早前與未婚夫馬國明預支蜜月到法國旅行,靚湯和馬明最近一同觀賞當地著名景點巴黎鐵塔,靚人靚景同框留影。

靚湯和馬明蜜遊浪漫花都,頻頻於IG發放閃光彈,羨煞旁人!

【湯馬戀】馬國明為湯洛雯疑似名店內黑面解話 馬明:其實佢好開心【有片】

靚湯與馬明放閃

靚湯和馬明雙雙於IG放閃,並說:

France part 2 - PARIS

We finally got to watch eiffel tower sparkle together❤️

Such a wonderful trip ❣️

#whatisnext