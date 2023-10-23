湯馬戀丨靚湯馬明遊浪漫花都Sweet爆　馬國明湯洛雯被指閃過巴黎鐵塔

▲ 湯洛雯和馬國明一同蜜遊浪漫花都。

「靚湯」湯洛雯和馬國明早前與未婚夫馬國明預支蜜月到法國旅行，靚湯和馬明最近一同觀賞當地著名景點巴黎鐵塔，靚人靚景同框留影。

靚湯和馬明蜜遊浪漫花都，頻頻於IG發放閃光彈，羨煞旁人！

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靚湯與馬明放閃

靚湯和馬明雙雙於IG放閃，並說：

France part 2 - PARIS We finally got to watch eiffel tower sparkle together❤️

Such a wonderful trip ❣️ #whatisnext

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網民被「閃盲」

圈中好友齊齊讚好，利穎怡有感：「sooo sweetttt」；黃祥興謂：「La Tour Eiffel❤️」宋熙年則指：「閃爆！」

不少網民亦被「閃盲」，留言道：「Eiffel tower 都唔夠你地閃」、「Sweet sweet mr ma Mrs m❤️❤️」、「SO romantic 😍」、「拍得超美👏😍」、「好浪漫！😍」、「好幸福❤️」。

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