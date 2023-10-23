  • 27°C
香港時間 : 20231023日 (週一) 18:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

湯馬戀丨靚湯馬明遊浪漫花都Sweet爆　馬國明湯洛雯被指閃過巴黎鐵塔

娛樂 16:53 2023/10/23

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

湯洛雯和馬國明一同蜜遊浪漫花都。

「靚湯」湯洛雯和馬國明早前與未婚夫馬國明預支蜜月到法國旅行，靚湯和馬明最近一同觀賞當地著名景點巴黎鐵塔，靚人靚景同框留影。

靚湯和馬明蜜遊浪漫花都，頻頻於IG發放閃光彈，羨煞旁人！

【湯馬戀】馬國明為湯洛雯疑似名店內黑面解話　馬明：其實佢好開心【有片】

點擊圖片放大
+9
+8

靚湯與馬明放閃

靚湯和馬明雙雙於IG放閃，並說：

France part 2 - PARIS

We finally got to watch eiffel tower sparkle together❤️
Such a wonderful trip ❣️

#whatisnext

【湯馬戀】湯洛雯成功修身準備做新娘　騷「老公視覺」歐遊照繼續放閃

點擊圖片放大
+7
+6

網民被「閃盲」

圈中好友齊齊讚好，利穎怡有感：「sooo sweetttt」；黃祥興謂：「La Tour Eiffel❤️」宋熙年則指：「閃爆！」

不少網民亦被「閃盲」，留言道：「Eiffel tower 都唔夠你地閃」、「Sweet sweet mr ma Mrs m❤️❤️」、「SO romantic 😍」、「拍得超美👏😍」、「好浪漫！😍」、「好幸福❤️」。

最新影片推介：姜濤李嘉文專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【湯馬戀】馬國明湯洛雯預支蜜月遊法國　靚湯甜蜜放閃：感覺被寵壞
16:46 2023/10/15
【湯馬戀】馬國明湯洛雯預支蜜月遊法國　靚湯甜蜜放閃：感覺被寵壞
【湯馬戀】湯洛雯成功修身準備做新娘　騷「老公視覺」歐遊照繼續放閃
18:25 2023/10/16
【湯馬戀】湯洛雯成功修身準備做新娘　騷「老公視覺」歐遊照繼續放閃
【湯馬戀】馬國明為湯洛雯疑似名店內黑面解話　馬明：其實佢好開心【有片】
11:38 2023/10/17
【湯馬戀】馬國明為湯洛雯疑似名店內黑面解話　馬明：其實佢好開心【有片】

你可能感興趣

【湯馬戀】馬國明湯洛雯預支蜜月遊法國　靚湯甜蜜放閃：感覺被寵壞
16:46 2023/10/15
【湯馬戀】馬國明湯洛雯預支蜜月遊法國　靚湯甜蜜放閃：感覺被寵壞
【湯馬戀】湯洛雯成功修身準備做新娘　騷「老公視覺」歐遊照繼續放閃
18:25 2023/10/16
【湯馬戀】湯洛雯成功修身準備做新娘　騷「老公視覺」歐遊照繼續放閃
【湯馬戀】馬國明為湯洛雯疑似名店內黑面解話　馬明：其實佢好開心【有片】
11:38 2023/10/17
【湯馬戀】馬國明為湯洛雯疑似名店內黑面解話　馬明：其實佢好開心【有片】
湯洛雯 馬國明 娛樂人物職業 TVB 電視劇 演員 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月23日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月23日 時間04:05）