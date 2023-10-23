Coolie︱王丹妮進軍海外與男神張孝全拍劇　感謝施南生推薦邀謝君豪教戲

▲ 王丹妮早前往法國出席巴黎時裝週。

王丹妮（Louise）早前出席完巴黎時裝週黎後行程密鑼緊鼓，現正為12月出發到多明尼加共和國以及巴拿馬拍攝約4個半月的外國電視劇《Coolie》做準備。

劇集由《一頁台北》、《初戀慢半拍》、《彈珠人生》 第二季的台裔美籍導演陳駿霖（Arvin Chen）執導，同戲更有台灣男神張孝全以及拉丁裔的 Mauricio Henao。

Louise興奮表示：「繼《梅艷芳》、《毒舌大狀》後，再次接到一個很具挑戰性的角色，自己都嚴陣以待，用了很多時間做事前準備。加上今次要講全英文對白，都要花時間去上堂練習。」

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邀謝君豪指導演技

Louise坦言：「對於香港女演員能夠用全英文來拍攝的機會並不多，對我來說都有一定難度，戲中亦有部分普通話對白，不是母語對我來說都感到有些壓力，所以特意找英文老師幫忙提升英語水平。更找了君豪哥（謝君豪）指導並增進我的演技。」

而且為專注拍劇、演好角色，她決定減少工作，花多點時間、心機在劇本和角色之中，Louise表示：「多思考一些結構上、層次上的演釋。過程中即使緊張又有壓力，但都令我相當享受其中，有時直頭興奮到不想睡覺。」

一切皆緣份

對於獲得試鏡機會並能夠參與拍攝，Louise非常感謝施南生及經理人的推薦，感恩地說：「非常榮幸今次有份參與，當初拍《梅艷芳》時Nansun已經很支持及鼓勵我，令我感受到她很多的愛，一切都是緣份。」

電視劇《Coolie》為國泰電影公司首部製作的劇集，出品人是國泰電影公司始創人陸運濤的姪女朱美蓮（Meileen Choo）女士，劇集總共有8集，將在網上串流平台播出。

Louise介紹劇集背景講述發生在19世紀的古巴，其角色是名居住於中國廣東的女子，要飄洋過海去到古巴跟當地一位種植園的流亡者結婚，當中會發生一件有關古巴的大事，有點似一套歷險紀，觀眾會睇住一個初初唔識英文的女孩子拼命求生、成長。

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