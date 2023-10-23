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【大型盛事】美酒佳餚巡禮本周四開鑼　即看4大入場須知

社會 13:33 2023/10/23

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美酒佳餚巡禮(旅發局圖片)

由旅發局主辦的「美酒佳餚巡禮」將於周四（26日）起，一連四日於中環海濱空間舉行。旅發局提醒有意入場的市民留意以下4大要點。

3大購票方法：全新應用程式享受一條龍購票

旅發局提醒，入場想享用美酒美食，記得要分別購買入場券及品味通行證，以品味券兌換美酒美食；品味通行證或智能卡的品味券於整個活動期間均有效。

購票指南：

1. 全新流動應用程式：預先下載應用程式「美酒佳餚巡禮 — 品味通行證」（IOS下載 連結及 Android下載連結），除了一站式購買入場券、品味通行證及「品味學堂」 門票外，更可隨時隨地查閱品味券餘額及增值，方便品嘗更多美食佳餚

2. 活動網站：到網站或本地旅遊平台klook選購後，透過二維碼加至應用程式；或於 會場換取智能卡 o 即場購票：以智能卡內品味券享用美酒美食

留意活動開放時段，按美酒美食分佈規劃路線

今年「香港美酒佳餚巡禮」主入口設於中環，大會已按美酒佳餚種類或來源地，將 300 個美酒美食攤位分成不同區域，大家可參考會場平面圖，鎖定有興趣的區域；留意周五及周六分為兩個時段，最後入場時間為每節活動結束前30分鐘。

最後機會報名「品味學堂」

「美酒佳餚巡禮」除了國際級美酒美饌外，全新的「品味學堂」推出品酒課程，提供16場主題式工作坊，名額有限，網站現預售節目門票。

穿萬聖節服飾享免費品味券

全城洋溢萬聖節氛圍，持有品味證的賓客，只要於10月27日（星期五）至29日（星期日）期間，身穿萬聖節主題服飾參與美酒佳餚巡禮，即可於詢問處獲2張免費品味券，每日名額300個，先到先得，送完即止。

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責任編輯：陳麗娜

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