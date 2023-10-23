【施政報告】銀屑病友會倡降用生物製劑門檻　河套區醫院設生物製劑專科

▲ 銀屑病友會倡降用生物製劑門檻，河套區醫院設生物製劑專科。(銀屑病友會提供)

本港現時約有2至3萬名銀屑病患者，但公營醫療系統人手短缺，僅9間診所設皮膚科，令患者不能及時接受診治，新症往往輪候1年半至3年。生物製劑是近年新興藥物，對免疫系統疾病的嚴重患者尤其有效，可助患者重拾正常生活，患者一般需每2星期至每3個月注射一次生物製劑，惟每針需港幣1.5萬至2萬元以上，價格高昂非人人可以負擔，目前全港只有約110名患者正接受有關治療。

銀屑病友會早前去信行政長官李家超，就月底發表的施政報告提出意見。

降用生物製劑門檻 加快銀屑病治療

降低轉介到生物製劑診所的門檻：目前只有被界定為嚴重程度﹑並試過兩種口服藥後病情仍未受控的病友，才可以獲轉介到生物製劑診所，病友會建議降低轉介到生物製劑診所的門檻，與內地看齊至只需試過一款口服藥。

增設「自費藥物免稅額」：目前即使獲轉介至生物製劑診所，每劑生物製劑仍需萬多至二萬元，患者只能透過撒瑪利亞基金資助，建議全數資助合資格的基層病友接受生物製劑治療，或引入「自費藥物免稅額」幫助需自費生物製劑的病友，減輕藥費開支對病人家庭帶來的財政負擔。

成立銀屑病急診服務（Rapid Access Clinic）：採取公私營協作形式，讓病人於私家診所先緊急就醫，待病人穩定後可獲轉介至衛生署皮膚科門診接受跟進治療。此舉可以讓病人更快獲評估病情，加快患者接受治療的速度。

與內地加強藥物合作 河套區醫院設生物製劑專科

同廠同款同劑量的生物製劑，在內地與香港的公營醫院收費差距可高至三至四倍。病友會建議特區政府參與國家藥品和高值醫用耗材集中帶量採購制度，節約政府和患者的藥物支出，讓病患能夠以合理的價格獲得高質量的藥物

位於落馬洲的中央援港應急醫院，目前提供不少先導計劃，建議開設銀屑病生物製劑專科，引入內地生物製劑：實行香港門診、內地價格。

增聘人手 擴大服務

衞生署的皮膚科編制加開一倍職位，將病人輪候時間減至一年以下

醫管局應成立皮膚專科，七個醫院聯網最少各有一名皮膚科專科醫生

引入非本地培訓的港人醫生回港執業下，吸引更多海外皮膚科醫生

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責任編輯：陳麗娜