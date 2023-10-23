【中大研究】晚期非小細胞肺癌患者接受標靶治療　無惡化存活期延長逾一倍

▲ 中大醫學院腫瘤學系副教授龍浩鋒在歐洲腫瘤內科學會大會上，代表團隊介紹這項臨床研究成果。（中大提供）

香港中文大學醫學院參與一項國際研究顯示，新確診晚期或轉移性非小細胞肺癌（NSCLC）的患者，如出現肺癌基因「轉染重排（RET）融合陽性」，透過接受標靶治療，可顯著延長無惡化存活期。這項全球首次比較標靶治療與傳統治療在NSCLC患者身上療效的研究發現，患者接受標靶治療的平均無惡化存活期，較接受一線標準治療的患者長逾一倍。

研究結果顯示，標靶治療可成為「RET 融合陽性」晚期NSCLC患者的第一線標準治療。研究團隊成員、中大醫學院腫瘤學系副教授龍浩鋒醫生於上周六（21日）在歐洲腫瘤內科學會（ESMO）大會上，代表研究團隊介紹了這項由中國、意大利、南韓及澳洲等多國參與的臨床研究成果。研究詳情亦於頂尖國際醫學期刊《新英倫醫學雜誌》上發表。

肺癌是全球主要的致命癌症，也佔本港癌症死亡最多的癌症，每年約有4,000例。肺癌當中逾8成個案為NSCLC。表皮生長因子受體（EGFR）基因變異和間變性淋巴瘤激酶（ALK）基因變異是常見的肺癌致癌因素，而RET融合在所有NSCLC病例中約佔1%至2%。

研究團隊將標靶治療藥物塞爾帕替尼（selpercatinib）用作 RET 融合陽性晚期或轉移性 NSCLC患者的初始治療，並比較它們的療效與一線標準藥物治療之間的分別，並隨機應用在來自23個國家、共103個研究中心的212名NSCLC第三至四期癌症患者。

結果顯示，標靶治療組的無惡化存活期中位數為24.8個月，較對照組的11.2個月多逾一倍。與對照組相比，標靶治療組的整體緩解率更高、緩解持續時間更長；他們出現癌症擴散至中樞神經系統的機率亦明顯較低。標靶治療組出現的不良反應與過往已報告的數據基本一致。

▲ (中大提供)

龍浩鋒醫生表示，癌症患者需要在治療早期接受最有效的療法。今次的研究結果支持以標靶藥物塞爾帕替尼作為RET融合陽性晚期NSCLC患者的標準一線治療。治療結果的改善也突顯了及時、全面地進行 RET 融合基因組檢測，有助這些患者選擇最具效益的一線治療。

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責任編輯：陳麗娜