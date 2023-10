航空界男神丨盛勁為麥大力重返航空界由低做起　空姐自肥與男神合照【多圖】

▲ 盛勁為跟麥大力重返航空界!

疫情令航空業受重挫,不少航空業職工被迫轉行,3年前參加《衝上雲霄大選》的麥大力和盛勁為曾經「閃現」電視圈。

今年,麥大力和盛勁為重回老本行做機師,早前一位國泰空姐於facebook專頁上載跟「兩位男神」的合照,原來麥大力和盛勁為合體駕駛同一航班。

重返航空界網民戥開心

空姐張嘉倩跟麥大力和盛勁為於機艙合照,當中她笑稱:「今次同Derek和Keith一齊倫敦飛返香港,左右逢源」,另外她續道:「今次能夠和他們一齊工作是非常順利及愉快,他們兩位超級友善及靚仔,由港龍邀請過來國泰,希望你哋享受國泰嘅航線(空)事業,平步青雲,快啲成為華人機長@盛勁為」

對於能為兩位男神服務,張嘉倩感到榮幸,她寫道:「我很開心,可以同麥大力and盛勁為機師一齊由倫敦飛回港,難得兩位好朋友operate the same flights ,照顧你哋餐飲也是我榮幸,happy and safe flight」

職位降兩級

網民除羨慕空姐可以跟機師界男神「集郵」外,對於二人做回老本行,也替他們高興:「始終係專業,訓練過程也不容易,放棄好可惜。希望你們工作順利,步步高升」、「終於可以做回機師! 機師始終係你哋嘅夢想」和「好高興佢地做返自己喜歡的工作」。

但亦有網民問為何不繼續做藝員,有人代答:「搵唔到食,人工差幾十倍」、「機師同藝員,可以相差10倍人工;1個簡淑兒、1個麥明詩,都已經好成功啦。」

▲ 盛勁為跟麥大力曾任職港龍航空。 (取自instagram)

機長降呢升為機師

另外有網民問:「大力宜家係隊長?」空姐張嘉倩即代答:「first officer 三條」,從前為港龍航空機長 (Captain)的麥大力現降級為「副機長三柴」。

其後再有網民問:「請問他們由港龍轉職國泰,要不要被各降一級再做過?因為之前盛是三劃及麥是機長。」張嘉倩即回覆:「要降二級」,網民再問:「麥變兩劃盛一劃?」空姐未有正面回應:只答:「再起步」

若如空姐所言兩人職位降兩級,原本是「副機長三柴」的盛勁為現為「副機長二柴」(First Officer)。

2020年,麥大力與盛勁為於疫情下被裁員,其後參選TVB《衝上雲霄大選》分別獲冠軍和亞軍,兩人曾客串演出劇集和亮相綜藝節目,雖然外型俊俏,但在娛圈發展麻麻。

盛勁為於「疫」市下曾經創業,與朋友合資於元朗開點心店,他身兼侍應、收銀及洗碗工作。當時他接受《東張西望》訪問,盛勁為稱沒想過失業後找其他出路,他說:「冇諗住搵工,經濟咁差唔會搵到咩好嘢做,咁喺呢個時候就同兄弟、朋友夾份搞小生意。」他笑言自己乜都唔識,「以前淨係識揸飛機,咁我其他兄弟識做生意,就預埋我。」

另外盛勁為曾經轉職保險工作,雖然收入不俗,惟最終也重返航空業界。

