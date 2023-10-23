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自由人︱朱智賢回復自由身無包袱大解放　火辣水著照震撼網民【多圖】

娛樂 17:20 2023/10/23

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

朱智賢好索啊！

參加《2013年度香港小姐競選》入行的朱智賢（朱朱），在上月宣布離開工作近10年的TVB，回復自由身的她早前飛到馬來西亞工作，積極工作的她也頻頻更新IG，大派福利！

今日（10月23日），朱朱分享一輯在澳門酒店內拍攝的泳衣照，其中一張相更令人忍不住要放大來仔細欣賞！

【TVB離巢潮】朱智賢曾捲偷食人夫醜聞　約滿外闖：不被定義的我可以是任何樣

朱智賢派福利

朱朱擁有一副令人「心心眼」的美好身段，身穿白色一件頭泳裝的她也相當「有睇頭」，展現美腿、驕人上圍，惹來不少網民留言大讚：「索啊」、「朱朱好索好性感🔥」，蘇韻姿也表示「Omg!!! 🔥🔥🔥🔥🔥」。

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朱朱愛放空

朱朱坐在池邊的椅子上擺Pose，並拿著一杯橙汁，享受美好時光，而她也相當「識玩」，一時以橙汁遮擋「事業線」，一時又扮成與大家碰杯呢！相信網民除了想與朱朱一起晒太陽，又會把注意力放在深長的事業線之上！

朱朱在帖文中透露放假時的活動：「其實我好鐘意坐喺泳池邊chill下曬下太陽，好relax咁過一個下晝，放假最緊要放空」！

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朱朱決心外闖

朱朱早前在社交平台發文指離巢一事相當突然，所以未能逐一跟合作過的台前幕後道別，她說：「在這裡跟愛我的大家說聲謝謝，感謝這十年來給予我的每一個機會，希望江湖再見，從今以後，便要獨立工作靠自己努力繼續走下去。」

她透露除會在各個social media跟大家互動，亦不排除跟各個工作單位合作，她說：「我會用自己的方式，繼續為大家帶來不一樣的我。從小到大我也不是一個愛冒險的人，要作出這個重大決定一點也不容易，希望在我還有能力的時候，出外闖闖，生活要作出改變，人生才有改變。不被定義的我，可以是任何樣。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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