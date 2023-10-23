章子怡婚變︱章子怡汪峰8年夫妻情斷　二人證實離婚：決定解除婚姻關係

▲ 章子怡和汪峰宣布離婚。

國際影星章子怡和內地搖滾歌手汪峰在2015年結婚，並育有一對子女，而且夫妻二人不時放閃。可是在今日（10月23日）有內地卻網民發文聲稱：「汪峰章子怡確實離婚了，女兒歸汪峰，兒子歸章子怡。」新聞即登上內地社交平台熱搜，震撼娛圈。

事因今日微博帳號為「推理君江小宴」的內地狗仔指章子怡和汪峰離婚，更指女兒歸汪峰，兒子歸章子怡。

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婚變早露端倪

據內地傳媒報道指，有記者致電聯繫了汪峰的工作人員想求證此事，可是對方一聽到記者來意即刻掛斷電話，因此令婚變傳聞升溫。

另外，有細心的網民留意到汪峰每年都在微博發文祝賀太太生日，可是今年卻沒這樣做，因此推測二人婚變早露出端倪。

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二人發聲明

結果，章子怡和汪峰在下午終於同時間發出離婚聲明，承認結束8年婚姻。他們的聲明強調兩人之間沒是非對錯，分離不代表彼此有辜負或背叛，只是兩個成年人的共同決定。

章子怡聲明全文如下：

親愛的朋友們： 感謝大家一直以來對我和峰哥的關心與支持。經歷了八年婚姻的我們經過慎重考量與商議，決定解除婚姻關系，未來將以親人身份共同撫養、陪伴孩子們長大，依舊是孩子們最信任的父母。 我們曾攜手共度了一段美滿的婚姻。八年間，我們共同照顧家人，養育子女，用愛構築了幸福的生活。我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛。這是兩個成年人共同的決定，希望可以得到大家的理解與支持。 生活的悲喜與苦樂本就不是簡單的是非評判，我們換一種方式來讓彼此更好的成長，不會因分離而減少對孩子們的分毫愛意。 出於對孩子們和家人的保護，避免過多佔用公共資源，我們做出以上聲明。此後將不再對此事做出任何回應。 再次感謝大家的關心與理解！ 章子怡

▲ 一家四口

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