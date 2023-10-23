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章子怡婚變︱章子怡汪峰8年夫妻情斷　二人證實離婚：決定降除婚姻關係

娛樂 15:59 2023/10/23

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一家男口

國際影星章子怡和內地搖滾歌手汪峰在2015年結婚，並育有一對子女，而且夫妻二人不時放閃。可是在今日（10月23日）有內地卻網民發文聲稱：「汪峰章子怡確實離婚了，女兒歸汪峰，兒子歸章子怡。」可是消息一直未得到兩位當事人證實，但新聞即登上內地社交平台熱搜，震撼娛圈。

事因今日微博帳號為「推理君江小宴」的內地狗仔指章子怡和汪峰離婚，更指女兒歸汪峰，兒子歸章子怡。

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章子怡和汪峰。

據內地傳媒報道指，有記者致電聯繫了汪峰的工作人員想求證此事，可是對方一聽到記者來意即刻掛斷電話，因此令婚變傳聞升溫。

另外，更有細心的網民留意到汪峰每年都在微博發文祝賀太太生日，可是今年卻沒有這樣做，因此推測婚變早露端倪。

章子怡和汪峰在下午同時間發出離婚聲明，認結束8年婚姻：「感謝大家一直以來對我和峰哥的關心與支持，經歷了八年婚姻的我們經歷過慎重考量與商議，決定降除婚姻關係，未來將以親人身份共同撫養，陪伴孩子長大，依舊是孩子們最信任的父母。」

他們的聲明強調他們之間沒是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛，是兩個成年人的共同決定。

撰文 : TOPick柴犬出動

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