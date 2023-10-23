【施政報告】將穿綠色領呔領巾宣讀　李家超：鼓勵社會為年輕人製造機會

▲ 今年《施政報告》繼續沿用去年報告封面使用的綠色。（李家超fb圖片）

特首李家超將於周三發表新一份《施政報告》，他今日在社交平台表示，《施政報告》將繼續沿用去年報告封面使用的綠色，而在宣讀報告當日，亦會和團隊一同穿戴由香港知專設計學院（HKDI）師生攜手設計製作的綠色領呔和領巾。

李家超透露，《施政報告》封面使用的綠色，是象徵政府的施政帶來綠色所代表的希望，生命力及和諧穩定。

由HKDI師生設計的領呔和領巾，李家超則指設計團隊的靈感源自中國古代傳統歷朝紋樣。他表示：「看到一班年輕人的巧妙之作，我便聯同整個團隊一起支持他們的作品，並借此鼓勵社會各界為我們的學生和年輕人製造更多機會，發揮創意，盡展所長。」

▲ 李家超今早到香港大會堂紀念花園出席一年一度的官方紀念儀式。（李家超fb圖片）

另外，李家超今早到香港大會堂紀念花園，出席一年一度的官方紀念儀式，悼念於1941至1945年間第二次大戰中為保衞香港而捐軀的人士，他獻上花圈向二戰英烈致以最崇高的敬意。

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記者：戴朗希