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【易服窺淫】涉穿校服藏女校廁所偷窺　30歲城巴職員被控窺淫還押11月再訊

社會 16:06 2023/10/23

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九龍城裁判法院。(資料圖片)

30歲城巴職員涉身穿德望學校女生校服，匿藏在女廁廁格偷窺兩女童，涉案男子被控1項窺淫罪，今（23日）被解往沙田裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至11月6日再訊，待警方進一步調查閉路電視片段及作指紋鑑證。被告申請保釋被拒，須還押懲教看管。

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被告張晉康（30歲），報稱城巴員工，被控於2023年10月16日，九龍黃大仙清水灣道303號德望學校3樓女廁，暗中觀察或拍攝女童X與Y，而X與Y所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X與Y處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及該張晉康不理會該女童X與Y是否同意被他觀察或拍攝。

被告暫毋須答辯，控方申請押後案件待進一步調查，包括閉路電視片段及作指紋鑑證。被告申請保釋被拒，須還押懲教看管，案件押後至11月6日於九龍城裁判法院再訊。

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