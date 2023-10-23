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【潤燥食療】晚秋「霜降」易引發支氣管炎腸胃病　中醫推介4款秋補食療生津潤燥

保健美顏 17:39 2023/10/23

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晚秋「霜降」易引發支氣管炎腸胃病，中醫推介秋補食療生津潤燥。

「霜降」作為秋季的最後一個節氣，此時天氣漸涼，秋燥明顯，易出現口乾、唇乾、咽乾、便秘、皮膚乾燥等現象，燥易傷津。TOPick邀請了註冊中醫師陳嬿珺，推介4款食療潤肺滋陰，有興趣人士不妨參考。

陳嬿珺醫師指出，晚秋時節，天氣漸冷，草木枯黃，落葉落果，萬物蕭瑟，容易引人憂思，使人意志消沈、抑鬱，老年人極易患上「老寒腿」等毛病，慢性支氣管炎也容易復發或加重，同時這也是慢性胃炎和胃十二指腸潰瘍病復發的高峰期。

在這個時間節點後不再適合「秋凍」。對抵抗力差的老年人，尤應按時增減衣服，以免濕邪、寒邪入侵，導致生病。亦特別要注意腳部和胃部保暖，最好養成睡前用熱水泡腳的習慣。

補冬不如補霜降

陳醫師指，諺語有「補冬不如補霜降」的說法，認為「秋補」比「冬補」更緊要。因此，秋末時節，宜多吃生津潤燥，宣肺止咳的食物，例如，梨、蘋果、橄欖、芥菜、蘿蔔等食物，防止秋季最容易出現的口乾、皮膚乾燥等「秋燥」現象。還要少吃辛辣刺激的食物，例如，薑、蔥、蒜、辣椒等食物，以防止「熱死」。

推介4款「霜降」食療滋潤臟腑

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責任編輯：張沛

撰文 : 陳嬿珺 註冊中醫師

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