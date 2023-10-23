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【醒目媽媽】5歲女生日會場面冷清 媽媽用一招逆轉變座無虛席

育兒經 17:07 2023/10/23

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呢個媽媽好醒目！

來美國的4孩媽媽，首次為5歲的女兒辦生日會，但當天竟然沒有人出席，女兒獨自坐在長枱上場面非常冷清，媽媽不忍女兒失望，就用了一個方法令到現場座無虛席，事件在網上廣泛流傳。

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利用社交媒體力量

據外媒報道，名叫Lex Fitzgerald的美國媽媽怕女兒會遇上社交挫折而不開心，她遂用手機拍下女兒Willa獨自等待的畫面，並上載到社區的Facebook群組，寫上：

現在沒有人出席我女兒的生日會，這是她的第一次（可能是最後一次）生日會。如果任何人有年幼的小孩，而且現在想找點事情做的話，我們想與你們一起慶祝。

Lex Fitzgerald本來邀請了女兒的朋友到這家漢堡餐廳慶祝女兒的5歲生日，豈料那天一個都沒有出現，幸好社區的陌生人看到這位媽媽的發帖，即時現身參加生日會，更帶備了小禮物送給女兒，媽媽深受感動，完成了生日會後，再度發文感謝出席的大小細路，

你不僅是為了我的小女兒，也是為了我。當我覺得自己作為一個媽媽很失敗時，你扶起了我，鼓勵我前進。
 

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責任編輯︰王明芳 

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