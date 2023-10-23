【食安風波】網傳青島啤酒員工於原料上小便　內媒調查另有說法

▲ 網傳青島啤酒員工於原料上小便。

作為內地知名品牌的「青島啤酒」近期疑傳出食安風波。網上有影片流傳，拍到疑似啤酒廠員工在原料上小便，事件曝光後，青島啤酒表示十分重視事件，已對此展開調查，並封存受到影響的麥芽。不過，有知情人士透露，經初步調查，影片拍攝的真實地點其實是某運輸車的貨斗，而影片中人亦非青島啤酒的員工，而是外判工人。

最新影片:

根據內地網上流傳的短片，一名頭戴黃色安全帽、身穿藍色工作服的男子，爬入了懷疑為青島啤酒的原料儲存倉庫後，便有拉開褲鏈的動作，並疑似小便。影片曝光後，言論瞬即於網上發酵，有人直言「飲啤酒，等於飲尿了」、「一泡尿，尿黃了一個企業」；有網民則陰謀論，質疑是否商業性質的惡意陷害。

▲ 網傳青島啤酒員工於原料上小便。

青島啤酒見事件隨即發布聲明，指稱已向公安機關報案，並且封存該批麥芽，平度市市場監督管理局在得知案情後，也安排工作人員前往現場調查。

另一方面，有內媒引述消息稱，經初步調查，相信影片拍攝地點，應為某物流承運商的運輸車輛車斗，並非青島啤酒倉庫。同時，網傳涉事人員也非青島啤酒的直屬員工，而是外判的裝卸工，但影片拍攝動機尚未清楚。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣