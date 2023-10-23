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【防止受騙】使用網絡版WhatsApp要注意　專家提醒如何防被hack

政治 16:35 2023/10/23

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

近日通訊軟件帳戶被騎劫個案急增。(資料圖片)

通訊軟件帳戶被騎劫個案急增，近日騙徒又有新招式，倘若要使用網絡版「WhatsApp」，就要注意。

資訊科技商會榮譽會長方保僑今日在社交媒體發文提醒，用Google搜尋「Web WhatsApp」，倘使用首三條廣告連結，並登入WhatsApp，就會被人hack。那三條連結，均有寫上贊助。方保僑指，開了兩步驗證都沒有用，呼籲市民立即去「已連結裝置」看看，有否一些不是自己用開的電腦或手機。

方保僑提醒，如果用Google搜尋「Web WhatsApp」，倘使用首三條廣告連結，並登入WhatsApp，就會被hack。(方保僑fb圖片)

早前警方在防騙專頁「守網者」建議：

提防騙案建議

啟動即時通訊程式內的雙步驟驗證功能

切勿隨便提供即時通訊程式驗證碼予任何人，以免帳戶被盜

如有親友透過社交媒體或即時通訊程式要求幫忙購買點數卡或滙款，應確認其身份

如有懷疑，可在「防騙視伏器」輸入電話號碼、社交媒體帳號等評估風險，或致電18222查詢

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責任編輯：區綽彥

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