白晝如焚︱鄧麗欣新作入圍倫敦東亞電影節　Stephy到英國出席世界首映：由頭緊張到尾

▲ 鄧麗欣攜《白晝如焚》出席倫敦東亞電影節。

陳嘉上監製、李保樟導演，鄧麗欣（Stephy）、劉以豪領銜主演電影《白晝如焚》是日發布好消息，影片圍倫敦東亞電影節，並於當地舉行世界首映，為電影上映前打下一支強心針。

電影節高度評價《白晝如焚》，並邀請女主角鄧麗欣親身到當地參與電影節，這是繼郭富城及古天樂後，再有香港演員親身出席該電影節，顯示大會對Stephy的肯定。

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Stephy出席倫敦東亞電影節



電影公司同日發布全新劇照，從劇照所見，Stephy輕撫以豪面頰，流露憐愛痛惜之情；以豪低頭哭泣，不敢直接回應Stephy的關愛，這對戀人感覺既親密又陌生。從Stephy充滿愛意卻隱晦的眼神看來，二人似乎都藏着什麼秘密，撲朔迷離的關係令場面充滿窒息感。



對於今次飛往英國出席倫敦東亞電影節，Stephy大表興奮：「今次是我第一次參加倫敦東亞電影節，心情好開心，尤其今次見到好多香港嘅朋友，嚟到支持呢部電影，我本身好喜歡倫敦呢個地方，不過工作就是第一次，好開心可以帶自己好喜歡嘅呢部電影嚟倫敦同大家分享。」

坦言心情複雜

而她今次參與《白晝如焚》世界首映，坦白心情非常複雜：「我在大銀幕欣賞電影的時候，心跳由第一分鐘急促到最後一分鐘，由頭緊張到尾。好像未能夠呼吸一樣，因為每一個情節及段落，都令我回憶拍攝的過程和角色的感受。最值得是感受到觀眾在觀映後的反應，加上非常開心他們看得投入。」



至於在映後分享的環節，被問到如何看待戲中與以豪的愛情關係，她說：「兩個角色的情感都很單純，正正因為這種單純，在命運作弄下，就會各走極端。」

回想角色感痛心

她續指：「而各走極端嘅人往往無法回頭，只可以用更不合常理嘅手段去解決問題。但當我回想角色，諗起果種單純嘅愛，其實好令我痛心。而兩個人既單純又複雜嘅情感線，正正就係呢套戲最好睇，最人性化嘅地方。」

提到今次電影節之行還有何計劃？Stephy笑言：「今次時間緊密，早上到步後即準備出席電影節放映，而明天已經離開。不過我們希望離開前，可以吃一頓美味的午餐及買到手信，證明我們團隊有來過。」

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