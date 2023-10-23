【絕種危機】數十億隻松葉蟹消失　海洋專家揭真相

▲ 數十億隻松葉蟹消失，海洋專家揭真相。

不少人都喜歡食「松葉蟹」（Snow Crab），但近年卻有數以億計的松葉蟹，自美國阿拉斯加州周邊海域離奇消失。美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）近日發表報告指出，松葉蟹突然大規模消失，或與海洋溫度升高有關。

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據CNN報道，NOAA近日發表一項研究指，最近白令海（Bering Sea）東部出現的海洋熱浪，與2021年出現的松葉蟹突然消失的離奇現象，兩者之間有著明顯關聯；而非過往認為是「過度捕撈」導致大規模消失。

報告指出，松葉蟹屬冷水物種，絕大多數生活在水溫低於攝氏2度的地區。即使牠們也能在高達攝氏12度的水域中生存，但溫暖的海水可能會破壞牠們的新陳代謝，從而增加牠們的熱量需求，食物需求量也會有所增加。

而由於高溫擾亂了白令海內的大部份食物鏈，松葉蟹變得很難覓食，再加上其他物種在海水變暖後，進入了松葉蟹的活動水域，令松葉蟹覓食上變得難上加難，最終很可能因此活活餓死。

松葉蟹的最佳食法

專賣日本活蟹的富士水產負責人曾廣生（Sunny）過往受訪稱，要細味松葉蟹鮮味，公認的最佳食法是凍食。做法是先將活蟹蟹腳綁好，再放入爐內用鹽水灼半小時左右，待其煮熟後再以冰敷降溫，這種煮法最能吃出食材之鮮美，但需拿捏好鹽水的鹽度。

黑點愈多愈肥美

不少松葉蟹身上都會有黑色點狀物，究竟是否可食用？ Sunny就解釋，蟹身上的黑點，其實是一種名叫「蟹蛭」的寄生物。

「蟹蛭」依附在蟹殼上面生長，由於蟹在成長時會多次換殼，每次換殼過程都需要消耗大量蟹的能量及營養來製造新殼，繼而影響蟹膏量，因此蟹身上愈多黑點，代表松葉蟹尚未換殼，反映蟹隻儲存的營養數量愈豐富，蟹膏及肉亦最多最肥美。

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責任編輯：羅嘉欣