【大閘蟹】海關落馬洲貨車檢4.8萬隻大閘蟹　歷來最大宗走私大閘蟹案

▲ (曾秋文攝)

海關偵破歷來最大宗的走私大閘蟹案。海關陸路口岸落馬洲貨物及車輛處理組高級督察吳偉安表示，昨日(22日)於落馬洲管制站展開反走私行動，檢獲4.8萬隻懷疑走私大閘蟹，共重10.8噸，估計市值約720萬元。

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海關人員近月在入境私家車中共檢獲14宗懷疑走私大閘蟹案件，根據風險評估，相信走私分子會轉為利用貨車進行走私，在昨日(22日)重點針對貨車進行反走私行動。期間截查一輛報稱運載有307件電子產品的入境貨車，經檢查後在貨斗中檢獲該批懷疑走私大閘蟹。同時發現該批大閘蟹並沒附有出口當地衛生證明書，並不符合介貝類水產動物售賣規定，57歲男司機現正被扣留調查。

為加強打擊走私大閘蟹，海關聯同食安中心在9月份已展開為期三個月的聯合行動。海關表示正調查該批走私大閘蟹的來源地及品種，相信暫時未有流出市面，每隻大閘蟹的重量介乎6至8兩。

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記者：曾秋文