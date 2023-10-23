【碧咸一家】12歲哈七驚人成長變美少女　碧咸最新父女照似情侶惹非議

▲ 碧咸近日在社交平台發布最新父女合照，可見12歲哈七長大成美少女。

48歲碧咸（David Beckham）最近在Netflix推出4集紀錄片《碧咸傳》（BECKHAM），一家人再度成為焦點。向來是「寵女狂魔」的碧咸近日在社交平台發布最新父女合照，可見12歲哈七長大成美少女，她從後攬實爸爸，碧咸一臉陶醉，果然女兒是爸爸的前世情人。

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碧咸與太太維多利亞（Victoria）育有4子女，包括24歲長子Brooklyn、21歲次子Romeo、18歲三子Cruz及12歲孻女哈七（Harper Seven），在碧咸的IG可以見到，他最疼錫就是孻女。碧咸日前分享女兒從後攬實自己的相片，並留言說：「帶女兒去訓練日。」兩父女一同望向鏡頭微笑好溫馨，十足一對情侶，再度引起網民熱議。

▲ 在《碧咸傳》首映禮當天，碧咸全家人到場力撐。（法新社）

在《碧咸傳》首映禮當天，長得亭亭玉立的哈七穿著一條粉紅色吊帶裙，一頭披肩金色長髮配以淡妝登場，可見她已長高至與媽媽平頭，成為一名美少女。碧咸左擁老婆右攬女兒，相當幸福。

碧咸的寵女方式向來受到外界批評，碧咸一家早前去觀賞「樂壇大姑媽」艾頓莊（Elton John）的演唱會，碧咸在席上從後攬實哈七兼頭貼頭睇騷，碧咸更在女兒的耳邊唱歌，其後更親吻女兒的臉頰和耳朵，親暱程度猶如一對情侶。

親吻女兒屬「愛的表現」

英國名嘴Piers Morgan也曾在節目上斥責二人行為「Creepy」（毛骨悚然）、「Weird」（怪異）。其後碧咸回應親吻子女「是愛的表現」，並透露自己對每個孩子都曾錫嘴，當孩子過了18歲就不會，因覺得有點奇怪。他強調自己和維多利亞都非常愛錫子女，並不在乎別人的批評，強調這是他們與孩子相處的方式。

承認與女助手出軌

而在《碧咸傳》中，最具爭議的話題是自揭曾經出軌，Victoria首度公開提及老公出軌事件。兩人在1999年7月結婚，到2003年，碧咸因轉投西班牙球會皇家馬德里，要獨自搬往西班牙生活，並聘請了助手Rebecca Loos教導西班牙語，兩人慢慢發展出不倫戀。

Victoria直認當時是人生最痛苦時刻，一家人隨即搬到西班牙與碧咸同住。碧咸在節目中亦眼紅紅回應稱，轉會到另一個城市不諳當地語言，家人又不在身邊，讓他非常痛苦。而Rebecca Loos被爆出搭上碧咸後，她接受訪問時承認二人關係維持了4個月，與碧咸曾發生4次性行為。

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責任編輯：王明芳