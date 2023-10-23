【慈母敗兒】40歲兒沉迷賭博 七旬母賣樓幫還債露宿街頭

俗語說「慈母多敗兒」，未能教好子女，受苦的都是父母。上海一名71歲的老婦，因為兒子欠下賭債，前後賣掉兩棟房子還債，更因擔心兒子沒錢生活，將自己每月5000元人民幣（約5400港元）退休金給對方，自己卻露宿街頭，嚴重影響社區衛生及市民生活。網民直斥，是老婦自己一手造成今天的局面，沒什麼值得同情。

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綜合內地媒體報道，上海浦東一名71歲婆婆今年5月起，在「壽二小區」花園長櫈露宿近半年，因為兒子爛賭欠債，婆婆被迫賣掉兩幢房子還債，不單無家可歸，兒子更把她每月5400港元退休金沒收，只給她300元人民幣（約330港元）維持生活。

從新聞圖片可見，花園的長櫈上只有一張棉被、零散衣物及雨衣，由於婆婆身體欠佳，只能坐着睡覺，大小二便都在花園解決，影響周圍環境衛生，令不少居民感到困擾。居民指，「她每天就坐着睡覺，白天、晚上、下雨、刮風也坐着，一坐就半年」。

▲ 上海一名71歲老婦因為賣掉兩棟房子為兒子還債，自己卻露宿街頭。（網上圖片）

居民見婆婆身世可憐，不忍她孤苦無依，於是給她衣服和食物，沒想到40歲兒子知道後竟威脅居民說「再去幫她（婆婆）就要遭報復」，令居民都不敢再伸出援手，婆婆自己亦不願接受救助。

事實上，警方曾為婆婆找了一間1000元人民幣（約1100港元）的租房，及勸她搬進養老院，惟婆婆擔心入住後，兒子沒錢過活，所以拒絕好意。

事件引來網民熱議，直指「慈母多敗兒」，認為婆婆不應再溺愛兒子，「溺愛的後果！可憐可恨又可悲！這種父母讓人同情不起來！」、「（婆婆）自己一手造成（的後果），沒啥好同情！」。

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責任編輯︰王明芳