【施政報告】施政報告發布前夕請願　工聯會促擴醫療券使用範圍

▲ 工聯會在施政報告發布前夕請願。(工聯會fb圖片)

施政報告發布前夕 ，工聯會今日（10月23日）到政府總部請願，要求政府以「培育人才 尊重勞動」作為施政目標，全面檢視本港人力資源政策，推動高質量充分就業，優先發掘本地潛在勞動力及加強培訓本地人手；同時，促請政府改善就業質素，加強勞工保障，建議包括「優化最低工資檢討機制」、增加托兒服務等。

香港工聯會大灣區社會服務社副主席李子健表示，政府應擴展醫療券使用範圍，讓醫療券可在更多內地大灣區城市中的三甲醫院或認可的私營牙科醫療集團中使用，並減少使用限制，容許在更多醫學治療領域上的使用，包括用作跨境牙科醫療、體檢、化驗等服務。另外，政府應支援香港長者購買內地醫保，以保障他們在內地生活的醫療開支，並與內地磋商讓香港長者可以更容易及以更低門檻的方式購買醫保。

工聯會理事長黃國指，香港正面對勞動力不足難題，在產業升級及轉型的關鍵期，本地潛在勞動力卻未能充分釋放，教育及培訓工作未能與產業發展匹配，人力需求錯配嚴重，窒礙了經濟的發展步伐。根據資料，香港勞動參與率僅得55.3%，相較於澳門（62.9%）及新加坡（70%）顯然較低，如能追上澳門，可增加48萬勞動人口，達致新加坡水平更達到92萬，香港並非沒有勞動力，而是欠缺鼓勵就業的政策及整體的人力資源規劃。因此，政府應當全面檢視本港人力資源政策，針對勞動參與率偏低，應促進高質量的充分就業。

促落實最低工資「一年一檢」

工聯會權益委員會主任丘燿誠表示，現行最低工資機制已失效，即使低資水平調升至40元亦未能保障一般家庭的生活所需，建議政府儘快兌現上一份施政報告的承諾，儘快優化最低工資檢討機制，並落實「通脹+N」調整機制、「一年一檢」及參考「生活工資」水平。

丘燿誠又提到，政府外判制度長期剝削基層勞工，成本效益又不理想，建議政府成立公營市政服務機構重新掌握主動權，提升服務質素，改善員工薪酬福利待遇和工作環境，最少支付生活工資，讓工作年資累積，為基層工友帶來公義的制度。

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責任編輯：區綽彥