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莫文蔚創首位華人歌手全息投影展覽　劉天蘭糖妹蘭茜力撐

娛樂 17:39 2023/10/23

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

莫文蔚在上環Major Pop三大文化藝廊展覽。

莫文蔚在上環Major Pop三大文化藝廊 ,舉行為期3星期的個人30周年「莫后光年」展覧圓滿結束。今次最特别是Karen成亞洲首位華人歌手投射3D影像於現實場景的「全息投影」（Hologram），可與Karen 真人立體影像即時互動。

今日Karen再度於藝廊用上Hologram舉行一場和大家互動的活動，嘉賓劉天蘭、蘭茜、糖妹及一班粉絲到場，即時以Hologram互動近況，真人Karen隨即其他地方出現，大家都覺得這個技特别先進，Karen更送上最新卡式带給三位特别嘉賓留念。

其後Karen在她以前寫真海報上簽名，問到身型仍然fit，會否考慮拍新一輯，她笑言不可能，因老公不會再批準，所以慶幸未遇老公前，拍到自己想要的寫真。照片雖然大胆，但奶奶就大讚，更說最好有機會到德國開show。

問到未來計劃，她指還想拍電影、開演唱會，不過先做好今次展覽，早前北京完展後，下站計劃到台灣，雖然不停出外工作，但老公一有時間都會和她一齊，笑言大家有足夠時間可溝通，不用靠Hologram！

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【TOPick柴犬追星】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語

撰文 : TOPick柴犬出動

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